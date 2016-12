Ilka Štuhec spet zmagala!

VAL D'ISERE – Ilka Štuhec je dobro smukaško formo iz Kanade prenesla v Evropo. Na današnji kombinaciji je spet pokorila vso konkurenco in zmagala. Po prvi, smukaški vožnji, je bila tretja, a je v drugo, ko je morala pokazati svoje slalomske spretnosti, spet presenetila in se zavihtela na sam vrh.

Po prvi vožnji tretja

Mariborčanka je na kombinacijskem smuku – v prvem polčasu alpske kombinacije v francoskem Val d'Iseru – dosegla tretji najhitrejši čas. Po prvi vožnji kombinacije je vodila Američanka Laurenne Ross, ki je bila 74 stotink sekunde boljša od Štuhčeve.

Od Štuhčeve je bila hitrejša le še Avstrijka Cornelia Hütter, ki je najboljšo Slovenko prehitela za 42 stotink sekunde. Štuhčeva je zablestela onstran velike luže v Lake Louisu, ko je v 24 urah zmagala zaporedoma na obeh uvodnih smukih ter s krstnima zmagama in z izkupičkom 200 točk prvič oblekla rdečo majico vodilne smukačice.

Alpske smučarke se na klasičnem prizorišču svetovnega pokala v Savojskih Alpah merijo za prve točke v alpski kombinaciji v tej sezoni.

V cilju vse Slovenke

Po smukaški progi Oreiller-Killy so se danes spustile še tri Slovenke. Slovenske nastope je s startno številko 2 odprla Maruša Ferk, ki je zaostala 3,11 sekunde za 26. čas. Nato je nastopila Vanja Brodnik s številko 6, od Ferkove je bila počasnejša 68 stotink sekunde za 35. čas. Zadnji slovenski nastop je bil pri številki 33. Ana Bucik je bila najpočasnejša od slovenske četverice. Njen zaostanek je znašal 4,76 sekunde za 44. mesto. Vse Slovenke so prišle v cilj in si zagotovile drugi nastop.

V Val d'Iseru bo v soboto na sporedu klasični smuk, v nedeljo pa še superveleslalom.

Razplet današnje tekme lahko spodaj spremljate v živo: