Ilka Štuhec skočila na smukaški vrh, Boštjan Kline se spogleduje z njim

Prvo ime minulih dni je zagotovo 26-letna alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je dočakala svoje prve stopničke na tekmah svetovnega pokala. Premiera ji je uspela čudovito – Štuhčeva je na uvodnih smukih sezone dvakrat ugnala vso konkurenco. Svoj šov je začela v petek pozno zvečer (s številko 29 je režiser prenosa skoraj pozabil nanjo, ko je v ciljni areni pozornost namenil Italijanki Sofiji Goggia, ki je prišla na 1. mesto s številko 28), sklenila pa v soboto s številko 4, ko je v ciljni areni nestrpno čakala konkurenco kot prvouvrščena. Štuhčeva je nastopila v slogu: v petek je bila najhitrejša na vseh merjenjih vmesnih časov, v soboto pa je prednost stopnjevala od starta do cilja, kamor je prišla s prednostjo 0,43 sekunde pred Madžarko Edit Miklos, ki je bila na koncu tretja. Med njiju se je vrinila le Švicarka Lara Gut. Ne gre zanemariti, v soboto so bilo z Ilko tudi bogovi narave, saj se je vidljivost po njenem nastopu poslabšala. A tudi to ne zmanjšuje velikega uspeha Mariborčanke, ki ji konkurenca v tem hipu ne seže do kolen.



Imeti se fajn



»Po prvi zmagi sem kar hitro zaspala, ko je vse prišlo za mano, me je kar utrudilo. Poskušala sem se skoncentrirati, da odmislim vse skupaj, in se pripraviti na novo tekmo. Zaspala sem dosti zgodaj, a sem se zbudila ob štirih, ker nisem mogla več spati. Vedela sem, da lahko spet zmagam, če bom smučala dobro. A nisem razmišljala o tem, treba se je bilo pripraviti na novo, vsi smo začeli z nule. Podobno kot v petek sem se predvsem želela imeti fajn in pokazati to, kar mi gre kar dobro zadnje čase,« je povedala Štuhčeva po dveh uspehih v Kanadi. »Vsi deli se mi niso zdeli najbolje odpeljani, bom še pogledala video in mogoče še kaj najdem, tako kot včeraj, kakšne malenkosti, ki sem jih v drugo poskušala popraviti. A videti je, da je bila vožnja dovolj hitra,« je ocenila svoja nastopa. »Na nekaterih odsekih ni bila najhitrejša, tako da sva poiskala detajle, kje se da še kaj popraviti, dobiti kakšno stotinko. Videti je, da sva bila spet uspešna. Start so prestavili malo nižje, tako da smo prilagodili taktiko, a kljub temu je odlično oddelala svoje,« je varovanko pohvalil trener Gregor Koštomaj. Štuhčeva se danes vrača v domovino prek zagrebškega letališča (tam pristane nekaj po 16. uri), ob 19. uri pa jo bodo v Mariboru na posebnem sprejemu pozdravili njeni Mariborčani.



Pohvala tudi za Čatra



Izvrstno pa je sezono v hitrih panogah začel tudi Ilkin someščan, 25-letni Boštjan Kline, ki je v soboto petemu mestu na petkovem superveleslalomu dodal še četrto mesto na smuku. Obe tekmi pa sta pripadli Norvežanu Kjetilu Jansrudu. »Na smuku se mi je pripetila tista napaka v srednjem delu, ko sem bil nekoliko pozen pri lovljenju idealne linije ter tehnično nekorekten, kar me je stalo hitrost in s tem čas. Tokrat bi lahko tudi skok bolj aktivno oddelal, bolj aerodinamično,« je bil precej samokritičen Kline. »Zdaj imamo par dni počitka, potem pa gremo spet na sneg, mogoče bomo delali še kondicijo, odvisno od tega, kako se bo odločil trener. Potem pa v Gardeno, kjer bom poskušal ponoviti pripravo in smučanje ter odpraviti napake, ki so se mi dogajale tukaj, in priti še višje,« pa je napovedal, da bo že v Val Gardeni poskušal aktivirati rezerve, ki jih še premore. »Zame je bilo vse skupaj malo stresno, saj nisem videl tistega dela, v katerem je naredil napako. Rezultat je super, napake pa pridejo z razlogom. Iz sebe je potegnil maksimum, bil je na limitu, samo tako se lahko kosa z najboljšimi. Tako da sem zadovoljen,« je Peter Pen, šef ekipe za hitre panoge, pohvalil Klineta. »Za širšo javnost Martinov rezultat mogoče ne bo ne vem kaj, a pristop in tekmovalnost, ki ju je pokazal v soboto, sta takšna, da bosta dajala rezultate,« pa je Pen še javno pohvalil Martina Čatra. Prihajajoči vikend bo minil v znamenju tehničnih panog, (vele)slalomisti bodo na delu v Val d'Iseru, (vele)slalomistke v Sestrieru. Ilka in Boštjan pa nestrpno čakata 16. in 17. december.

Kranjec odstopil



Francoz Mathieu Faivre je bil najhitrejši na veleslalomu za svetovni pokal v francoskem Val d'Iseru. Za njim se je uvrstil zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučarjev v minuli zimi Avstrijec Marcel Hirscher, tretji pa je bil Francoz Alexis Pinturault. Edini slovenski finalist Žan Kranjec je po 12. času prve vožnje v drugo odstopil v spodnjem delu proge, Miha Hrobat pa je tekmo kot 49. z zaostankom 5,34 sekunde končal kot predzadnji med uvrščenimi v prvi vožnji.

74. slovenska zmaga



Mariborčanka je osvojila še 74. slovensko zmago v svetovnem pokalu, 51. v ženski konkurenci ter osmo smukaško. Za dve je poskrbel Andrej Jerman, na štirih smukih je zmagala Tina Maze, ki je pred dvema letoma slavila takisto v Lake Louisu, kjer je Štuhčeva v svojem 12. nastopu še dvanajstič prišla do točk.

Nagrada za Ilko



Ilka je za smukaški zmagi prejela bogato nagrado. Prvi mesti sta bili vredni 90.000 švicarskih frankov, ki pa jih bo Štuhčeva, ki ima svojo lastno ekipo, znala pametno porabiti.