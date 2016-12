Ilka Štuhec po štirih zmagah: Ko leti, leti

VAL D'ISERE – Ilka Štuhec je zmagala na smuku v Val d'Iseru. Šestindvajsetletna Mariborčanka nadaljuje niz sijajnih uspehov v novi sezoni. Štuhčeva je dosegla še četrto zmago v svetovnem pokalu alpskih smučark, tretjo v smuku ter drugo zaporedno v Val d'Iseru, kjer je že v petek slavila v alpski kombinaciji. Pred to sezono še ni bila na stopničkah.

Štuhčeva je na tretjem smuku v Val d'Iseru upravičila status prve favoritinje. Po strmini se je pognala s startno številko 13 ter ob prihodu v cilj prevzela vodstvo s prednostjo 28 stotink sekunde. Od do takrat vodilne Avstrijke Cornelie Hütter je bila hitrejša pri vseh merjenjih vmesnega časa (–0,23, –0,24, –0,16, –0,07, –0,30). Štuhčeva se je izenačila z ameriško šampionko Lindsey Vonn, ki je edina doslej zmagala na prvih treh smukih v sezoni.

Hütterjeva je osvojila prve avstrijske stopničke v sezoni, Štuhčeva pa ima, denimo, v smuku več točk kot vse avstrijske tekmovalke v smuku skupaj. Tretje mesto je pripadlo v novi sezoni prav tako odlični Italijanki Sofii Goggia (+0,32).

Brez poraza

Ilka Štuhec v tej sezoni še ne pozna poraza v smuku. V rdečo majico vodilne v posebnem seštevku discipline oblečena Mariborčanka je zmagala na obeh smukih v Lake Louisu. Po neverjetnem dvojčku onstran Atlantika je odlično formo prenesla še v Evropo ter v Savojskih Alpak zmagala tako v alpski kombinaciji kot v smuku, za nov zaporedni dvojček.

Štuhčeva je s pokrom štirih zmag naredila tudi velik preskok v razvrstitvi svetovnega pokala. Gre za njene prve zmage v svetovnem pokalu, pred letošnjo sezono ni bila na stopničkah. Zdaj pa je celo v boju za zmago v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, saj je po enajstih tekmah na tretjem mestu v skupnem seštevku.

Uživa in upa, da bo trajalo

Takoj po prihodu v cilj je bila kar nekoliko presenečena, da se je znova videla na mestu vodilne, saj se ji je na progi Oreiller-Killy pripetilo nekaj manjših napak: »Danes res nisem vedela, da je to bila moja zmagovalna vožnja. Delala sem napake, spet me je presenetila tista enka. Ne vem, ko leti, leti.«

Njen pogled na sijajen začetek: »V bistvu vse skupaj dojemam malo drugače na trenutke. Sploh ko naredim kakšno napako, si mislim, kaj zdaj spet delam. Tudi med vožnjo se mi bistveno bolj 'dogaja', kot pa se mogoče zdi. Vse skupaj je trenutno zelo 'fajn', uživam in upam, da bo to tudi trajalo.«

Štuhčeva je prehitela aktualno lastnico velikega kristalnega globusa Švicarko Laro Gut, ki je po današnji napaki in še drugem zaporednem odstopu vpisala še drugo ničlo. Na petih tekmah, na katerih je v tej sezoni nastopila Štajerka, ni bila slabša od petega mesta in ima na svojem računu 445 točk. Od Italijanke Goggie na drugem mestu skupno zaostaja le 22 točk, od vodilne Američanke Mikaele Shiffrin, ki je Val d'Isere izpustila, pa 53 točk.

Že 76. zmaga

Ilka Štuhec je Sloveniji, slovenskemu alpskemu smučanju, v Val d'Iseru prismučala še 76. zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Gre za še 53. zmago slovenskih alpskih smučark, sedmo žensko smukaško, za štiri smukaške zmage je pred Štuhčevo poskrbela Tina Maze (St. Moritz 2. 2. 2008, Garmisch-Partenkirchen 2. 3. 2013, Cortina d'Ampezzo 25. 1. 2014, Lake Louise 5. 12. 2014). Skupno pa je to že deveta slovenska zmaga na smukih. Dve smukaški zmagi je prispeval Andrej Jerman (Garmisch-Partenkirchen 23. 3. 2007, Bormio 29. 12. 2009). Gre sicer za prvo slovensko smukaško zmago v Val d'Iseru.

Na startu današnje tekme sta bili še dve Slovenki Maruša Ferk in Vanja Brodnik, ki pa sta bili z zaostankoma 2,87 (33.) in 4,09 (44.) prepočasni za trideseterico najhitrejših in točke.

V Val d'Iseru bo v nedeljo na sporedu še drugi superveleslalom v tej sezoni. Štuhčeva je bila na prvem v Lake Louisu peta.