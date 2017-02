Ilka s fantastično ekipo spisala filmsko zgodbo

Družine so tiste, ki pišejo najlepše zgodbe. Tudi v športu je tako. Ravno s popolnim angažmajem vseh se lahko zgodi nekaj lepega. Veličastnega. Gajserji, Flisarji, Štuhci. Številne zgodbe pa ostanejo v senci, v kateri se ne zgodi tisto, na kar so upali, za kar so se borili. Ilki je uspelo, predvsem zaradi mame Darje. »Zelo težko opišem vso podporo, ki mi jo daje mama. Po moji poškodbi sva začeli delati skupaj. Če se spomnim najslabših časov, ko nisem imela toliko podpornikov kot zdaj, in kam sva dejansko prišli, lahko rečem, da je vse skupaj res čudovito,« novopečena smukaška svetovna prvakinja ob slavju v Švici ni pozabila svoje matere, ki se je povsem podredila hčerini karieri, ki je nekajkrat visela na nitki. Sprva so jo vsi v svetovnem pokalu debelo gledali, češ, kaj bo. Pa še smuči je pripravljala za Ilko. Danes Darjino ime v beli karavani izrekajo s spoštovanjem. Navsezadnje je Darja vnovič vrhunsko pripravila smuči. V Ilkini ekipi ima pomembno vlogo Grega Koštomaj, ki je deloval tudi v Bolgariji. Potem se je vrnil domov, Ilkina zgodba je bila zanj dovolj velik izziv. »S trenerjem se že dlje poznava, sodelujeva pa zadnji dve leti. Zanj lahko rečem, da je res garač, kot smo vsi,« je Ilka opisala Koštomaja. »Moja kineziologinja je tudi moja terapevtka in prijateljica. Smo nekaj prav posebnega, trudimo se biti zelo profesionalni, a smo hkrati vsi tako zelo povezani, da je res nekaj čudovitega,« Ilka ni pozabila omeniti niti Anje Šešum.



Menjava smuči



Boj za smukaško zlato med dekleti v Švici je spisalo novo poglavje med mejniki. Slovenija je ubranila lovoriko z zadnjega svetovnega prvenstva. Prej je to uspelo Avstrijkam. Leta 2001 je Avstrijka Michaela Dorfmeister nasledila Renate Götschl. Sloveniji je uspel tudi izjemen trojček, ki je bil prej v domeni Švicark. Slovenke so namreč vzele zlate kolajne na zadnjih treh velikih tekmah (olimpijske igre 2014, svetovno prvenstvo 2015 in 2017). Zadnjič je kaj takega uspelo Švicarkam, ko je bila Michela Figini olimpijska, Maria Waliser pa dvakratna svetovna prvakinja. »Počutim se res zelo dobro in sem počaščena, da sem lahko zadržala zlato lovoriko doma. Nismo velika država, imamo pa res veliko dobrih športnikov,« je bila po prejemu kolajne ponosna 26-letnica, ki ji je za uspeh čestitala tudi Tina Maze. Verjetno ni naključje, da sta Tina in Ilka največje uspehe dosegli na smučeh švicarskega izvora. »Na novih smukaških smučeh sem se takoj počutila zelo dobro, vendar sem potrebovala nekaj časa, da sem potem to ugotovila, povedala na glas in nato tudi naredila ta velik korak,« je eno od ključnih sprememb v tej sezoni omenila Štuhčeva, ki jo do konca prvenstva čakata še nastopa v veleslalomu in slalomu, potem pa lov na tri male kristalne globuse (v smuku, superveleslalomu in kombinaciji).



S 30. mesta do zlata



Švica je na domačem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu osvojila še tretjo zlato kolajno. Zanjo je v alpski kombinaciji poskrbel Luca Aerni, ki se je z odličnim slalomskim nastopom na sam vrh povzpel s 30. mesta po smuku. Švicar je za prvo kolajno na svetovnih prvenstvih premagal tudi branilca naslova Avstrijca Marcela Hirscherja. In to le za stotinko sekunde. Hirscher – na prvenstvih je osvojil peto odličje – je bil po slalomu na 28. mestu. Švicarski uspeh je z bronasto kolajno zaokrožil Mauro Caviezel, zaostal je za šest stotink sekunde. Slovensko čast je s 14. mestom rešil Martin Čater, ki je bil po smuku celo tretji. A na zmehčani in za svetovno prvenstvo neprimerni slalomski progi ni zmogel narediti več, Aerni in Hirscher pač! Ob Čatru sta kombinacijo končala še Klemen Kosi (22.) in Štefan Hadalin (44.). Novinec Tilen Debelak je odstopil v slalomu.