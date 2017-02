Ilka pripravljena na izstrelitev do kolajn

Prireditelji 44. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v švicarskem St. Moritzu si že pred začetkom tekmovanja razbijajo glavo zaradi vremena, zaradi katerega sta dan pred prvo tekmo odpadla trening ženskega in moškega smuka. V Švici imajo snega preveč, dodatne skrbi povzroča tudi vremenska napoved. Sicer naj bi danes ob 12. uri, ko bodo prvenstvo odprla dekleta s superveleslalomom, celo posijalo nekaj sonca. Toda do konca tedna obeti niso vzpodbudni, v sredo in petek so napovedane nove pošiljke snega.



Ustrezna proga



Precej bolj optimistične so razmere v slovenskem taboru, kjer so vse oči uprte v 26-letno Ilko Štuhec. V St. Moritz je prišla s petimi zmagami v letošnjem svetovnem pokalu, točkami v vseh petih panogah in zmagami v treh različnih disciplinah. Začela je v smuku, nadaljevala v kombinaciji, sklenila pa v superveleslalomu. S tem bodo dekleta tudi odprla svetovno prvenstvo. »Dneve pred odhodom sem izkoristila, da sem zbistrila misli. Posvetila sem se kondicijski pripravi in vadbi na snegu. Verjamem vase in ljudi, ki skrbijo za to, da lahko smučam, kot znam in sem sposobna,« je povedala Ilka, ki je nekaj uvodnih dni po nastopu v Cortini posvetila aktivnemu počitku in skrbi za poškodovani gleženj. »Dobro je razpoložena. Spet je to tista Ilka, ki je igriva, nasmejana. Nestrpno že čakamo tekme,« je dejal trener Grega Koštomaj. Prav Ilkina ekipa je poskrbela, da je Mariborčanka vadila na snegu, ki je podoben tistemu v St. Moritzu. Jasno je, da prva smukačica sezone in ekipa ne želijo ničesar prepustiti naključju. »Ko je človek v formi in uživa v tekmovanju kot Ilka, potem ni proge, ki mu ne bi ustrezala. Pač se sproščeno odpelje in pokaže najboljše, kar zmore v danem trenutku. Ne bomo zadovoljni z mesti do 15.,« Koštomaj ambiciozno razkrije, kakšna miselnost vlada v ekipi najboljše slovenske smučarke, ki je včeraj preverila teren, uradni trening pa je iz zgoraj omenjenih razlogov izostal. Poleg Ilke bosta Slovenijo na uvodni tekmi SP zastopali še Maruša Ferk in Ana Bucik.



Gutova, Vonnova, Veithova ...



Naslov z zadnjega svetovnega prvenstva iz Beaver Creeka v ZDA bo branila Avstrijka Ana Veith, ki je prav v Cortini po skoraj dveh letih in hudi poškodbi kolena prvič stopila na stopničke za zmagovalke. V St. Moritzu ne bo tekmovala srebrna iz Beaver Creeka Tina Maze, ki pa bo na prizorišču v vlogi strokovne komentatorke Eurosporta. Na startu bo tudi Američanka Lindsey Vonn, ki je bila leta 2015 bronasta. Vonnova je bila najboljša na svetu v super G leta 2009 v Val d'Iseru. Glavna favoritinja za današnjo zmago na progi Engiadina je zagotovo Švicarka Lara Gut, ki je v tej sezoni slavila na treh od štirih superveleslalomov. Verjetno bi imela v roki kvartet zmag, če ne bi tik pred ciljem tekme v Cortini odstopila. Fantje bodo po programu v superveleslalomu tekmovali jutri.



Miller v pokoj, osip zvezdnikov

Tik pred začetkom SP je ameriški smučarski zvezdnik Bode Miller razkril, da je odločen o dokončni športni upokojitvi. »Več kot 90-odstotno sem prepričan, da se ne bom vrnil v smučarski cirkus. Star bom 40 let, v smučanju sem izkusil vse. Menim, da ni najpomembnejše, da se vrnem. Imam nove izzive,« je dejal Miller, ki bo v St. Moritzu strokovni komentator ameriške televizije NBC. Sicer bo v Švici manjkalo kar precej poškodovanih zvezdnikov in zvezdnic: Italijan Christian Innerhofer, Američana Ted Ligety in Steve Nyman, Norvežan Aksel Lund Svindal, Nemec Fritz Dopfer, Avstrijki Eva-Maria Brem in Cornelia Hütter, Italijanka Nadia Fanchini ...