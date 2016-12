Ilka na šampionski poti

Mariborčanka Ilka Štuhec je izvrstno formo in pripravljenost potrdila na evropskem snegu. Po dveh zmagah v Kanadi se je včeraj še tretjič v tej sezoni in tudi tretjič v karieri zavihtela na najvišjo stopničko, tokrat v alpski kombinaciji, ki je bila na sporedu v Val d'Iseru. Najmanj je zaostala Michelle Gisin (+0,12), na oder za zmagovalke se je povzpela še Sofia Goggia (+0,16). Štuhčeva je vnovič navdušila v smuku, po katerem je bila tretja. Bila bi še stopničko ali celo dve višje, če ne bi naredila večje napake. Po prvem polčasu kombinacije je bila na vrhu Američanka Laurenne Ross, ki je bila za 74 stotink sekunde hitrejša od Štuhčeve, med njiju pa se je vrinila Avstrijka Cornelia Hütter, ki je najboljšo Slovenko prehitela za 32 stotink sekunde. Štuhčeva se je odlično znašla tudi na slalomski progi. Dve sekundi in štiri stotinke sta bili dovolj, da je na slalomski progi Mariborčanka obranila naskok. Njeno vijuganje med slalomskimi količki je bilo dinamično in ritmično, večjih težav ni imela niti v srednjem tehnično zahtevnejšem delu. Ob prihodu v cilj in pogledu na semafor je sledilo zdaj že znano in videno veselje Štuhčeve, ki ji nasmeh ni šel z ust niti med razglasitvijo rezultatov. »Poskušam trenirati prav vse discipline, ko je to le mogoče. Poskušam se osredotočiti in zbrati ter pokazati najboljše, kar znam. Očitno to zelo dobro deluje,« je dejala Ilka. S tem izkupičkom se je utrdila na 4. mestu v skupnem seštevku, vodilna pa je v smukaški in kombinacijski razvrstitvi. Če se po petku vikend pozna, se bomo danes in jutri še veselili z Ilko.



Verjetno pa tudi s fanti, ki so te dni v Val Gardeni, kjer je na drugem superveleslalomu sezone zmagal Norvežan Kjetil Jansrud, drugi je bil njegov rojak Aleksaner Aamodt Kilde, tretji je bil Kanadčan Erik Guay. Do točk sta prismučala Boštjan Kline (15. mesto) in Martin Čater (21.). Zagotovo je Kline več pričakoval od tekme, a je imel smolo s številko. Njegovo vodstvo po prihodu v cilj je bilo kratke sape, kajti startno izhodišče s številko 2 ni bilo najboljše. Treba je bilo počakati na tekmovalce z višjimi številkami. Med prvih šest so se zavihteli tekmovalci, ki so imeli startne številke od 10 do 16. Martin Čater je potrdil napovedi trenerja Petra Pena, ki je že pred dvema tednoma hvalil svojega varovanca. Ta se je včeraj v Italiji osmič pripeljal do točk svetovnega pokala. Danes bo v Val Gardeni še smuk, jutri pa v Alta Badii veleslalom.