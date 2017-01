Ilka misli samo na delo, ne pa na kristalni globus

Še šest tekem alpskih smučark za svetovni pokal je ostalo do začetka svetovnega prvenstva, ki ga bo med 6. in 19. februarjem gostil švicarski St. Moritz. Tam bo pomembno vlogo imela mariborska raketa in prva smukačica sezone Ilka Štuhec, ki pa ne pogleduje tako daleč. Že večkrat jo je življenje izučilo, da se lahko dolgoročni načrti hipoma sesujejo kot hišica iz kart. To filozofijo Ilka ohranja, ko beseda nanese na mali kristalni globus za zmago v smukaški razvrstitvi. Pogled na vrstni red po štirih smukih je pravi balzam za oči. Na dosedanjih štirih smukih smo dobili dve zmagovalki. Prve tri preizkušnje so pripadle Štuhčevi, četrta v Zauchenseeju pa Avstrijki Christine Scheyer, medtem ko je bila Ilka peta. Štuhčeva ima 340 točk, najbližja zasledovalka, Švicarka Lara Gut, zaostaja za 165 točk. Nasmejana Štajerka se lahko pohvali s tretjim mestom v točkovanju za super G, tretje mesto drži tudi v skupnem seštevku za veliki kristalni globus. Kljub tem izvrstnim dosežkom pri Ilki in njeni strokovno-tehnični ekipi za evforijo ni prostora. Glavo si razbijajo le s tem, kako tudi v prihodnje zagotoviti optimalne razmere za razvoj in rast. Skrb Štuhčeve pa je, da najde idealno in najhitrejšo pot od starta do cilja. S takim pristopom je prispela v nemški Garmisch-Partenkirchen, kjer bo danes na sporedu smuk, jutri se bodo alpske smučarke pomerile še za točke v superveleslalomu.



Zadržana na treningu



Ilka in konkurenca sta na slovitem Kandaharju opravili dva uradna treninga. Dovolj, da lahko Nemci danes mirno izpeljejo tekmo. Včeraj se je najbolje odrezala Italijanka Sofia Goggia, ki je progo prevozila s časom 1:44,4 minute. Štuhčeva je bila 11. (+1,59). Drugi čas drugega treninga je postavila Avstrijka Ramona Siebenhofer, ki je za Italijanko zaostala za 25 stotink sekunde. Tretjeuvrščena Švicarka Fabienne Suter je zaostala za devet desetink sekunde za Goggio. Le sedem stotink sekunde več je potrebovala ameriška zvezdnica Lindsey Vonn, ki je na 2700 metrov dolgi progi dosegla peti čas drugega treninga, dan prej je bila 10.



Štuhčeva je bila za kar 1,17 sekunde hitrejša od svojega četrtkovega rezultata, a je treba vedeti, da je bila včeraj proga precej hitrejša kot dan prej. V četrtek je blestela Ramona Siebenhofer, ki je vse tekmice premagala za več kot sekundo. Avstrijki se je najbolj približala Italijanka Goggia, ki je zaostala sekundo in 14 stotink, zmagovalka zadnjega smuka v Altenmarktu Scheyerjeva pa je imela tretji čas. Danes bosta na startu tudi Maruša Ferk in Vanja Brodnik, ki sta bili na treningih v ozadju; Ferkova je bila 45. in 49., Brodnikova pa 51. in 52.

Mayer poskrbel za evforijo



Avstrijec Matthias Mayer je v Kitzbühelu zmagal na četrtem superveleslalomu v tej sezoni svetovnega pokala in s tem še podžgal evforijo Avstrijcev na kultnem smučarskem prazniku. Italijan Christof Innerhofer (+0,09) je osvojil drugo mesto, tretji je bil Švicar Beat Feuz (+0,44). Za najboljši slovenski izid je z 22. mestom (+1,68) poskrbel Boštjan Kline. Klemen Kosi za 36. mesto (+2,37) ni dobil točk, Martin Čater in Tilen Debelak tekme nista končala. Kitzbühel bo danes gostil še znameniti smuk s Petelinjega grebena, jutri je na sporedu slalom.