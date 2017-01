Ilka bi rada lepo vreme za nadaljevanje pravljice

Po vikendu v Mariboru in nočnem slalomu v Flachauu, ki je bil pisan na kožo alpskim smučarkam v tehničnih panogah, zdaj na svoj račun prihajajo smukačice in mojstrice za kombinacijo. Karavana belega cirkusa se je preselila v avstrijski Zauchensee, ki bi moral danes in jutri gostiti četrti smuk sezone ter drugo kombinacijo. Program ustreza tudi slovenski šampionki, 26-letni Ilki Štuhec, ki je v Avstrijo pripotovala brez lažne skromnosti kot glavna kandidatka za dvojno zmago. Ne pozabimo: Ilka je vodilna smukačica sezone, ki je sebi v korist odločila vse tri tekme. Za nameček ji je pripadla tudi edina letošnja preizkušnja v alpski kombinaciji. Po njenih rezultatih na Zlati lisici je jasno, da je ohranila dobro formo. Še več, tudi v tehničnih disciplinah postaja konkurenčna, mesto pod Pohorjem pa je zapustila z najboljšima izidoma kariere v slalomu in veleslalomu. »Res je, da postajamo konkurenčni v vseh disciplinah, tako je videti, a zdaj se moramo umiriti in se osredotočiti na glavne cilje,« je po tekmah v Mariboru Ilkina mama Darja Črnko poudarila, da ekipa ne izgublja fokusa, energije pa ne bodo trošili v panogah in tekmah, ki niso bile načrtovane. Tudi zato Ilke ni bilo v Flachauu, kjer bi na slalomu zagotovo dodala še katero točko za svetovni pokal.



Vrača se Vonnova



Štuhčevi sta bolj koristila počitek in trening, zatem pa se je preselila v Altenmarkt-Zauchensee, kjer je bila dvakrat trinajsta. Močno sneženje je tokrat onemogočilo oba načrtovana uradna treninga. Snega je bilo včeraj toliko, da ga delavcem niti ni uspelo pravočasno odstraniti in pripraviti progo za tekmovanje. Današnji smuk je zato zelo vprašljiv. Prav tako ni jasno, ali bodo jutri izvedli alpsko kombinacijo s slalomom in superveleslalomom. Iz Mednarodne smučarske zveze (FIS) so sicer sporočili, da nameravajo pred današnjim smukom ob 11.15 izvesti še trening, saj brez njega smukaška tekma ni mogoča. Ob Ilki bosta na startu še Maruša Ferk in Vanja Brodnik. Sicer Štuhčeva v smukaški razvrstitvi vodi s 300 točkami pred Italijanko Sofio Goggia (162). V Avstriji sta v središču pozornosti tudi Američanki Lindsey Vonn in Julia Mancuso, ki se po dolgotrajnem zdravljenju vračata na tekme svetovnega pokala. Vonnova je zadnjič tekmovala februarja lani v alpski kombinaciji v Andori.

Čater 9. v alpski kombinaciji

Švicar Nils Hintermann je zmagovalec druge alpske kombinacije, zadnje v tej sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. Enaindvajsetletni Švicar je v Wengnu s prvo zmago med elito prišel do največjega uspeha v karieri, tako kot drugi Francoz Maxence Muzaton (+0,26) in tretjeuvrščeni Avstrijec Frederic Berthold (+0,35). Za najboljši slovenski izid je poskrbel 24-letni Celjan Martin Čater, ki je bil deveti (+2,14). Tudi zanj je to najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Klemen Kosi je bil 15., Tilen Debelak 26., Štefan Hadalin pa 29., čeprav je bil po slalomski preizkušnji celo drugi, a je bil preslab v smuku. Boštjan Kline in Miha Hrobat sta odstopila v slalomu.