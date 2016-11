Hvali spodletelo, dolgi skoki Domna Prevca

KUUSAMO – Skakalci so s kvalifikacijami v Kuusamu uradno začeli sezono svetovnega pokala v sezoni 2016/17. Najboljši skakalec na svetu Peter Prevc je obrambo velikega kristalnega globusa začel z zagotovljeno uvrstitvijo na prvo tekmo, V kvalifikacijah so bili uspešni še njegov mlajši brat Domen Prevc, Jurij Tepeš, Nejc Dežman in Anže Lanišek.

Slovenija ima na uvodni postaji svetovnega pokala na severu Finske šest skakalcev. Danes so v kvalifikacijah nastopili uspešno; Peter Prevc je imel nastop edini že zagotovljen, skočil pa je 129 metrov; med že uvrščenimi tekmovalci je bil najdaljši Norvežan Daniel Andre Tande s 140,5 metra.

Domen Prevc je dosegel četrti izid kvalifikacij s 141 metri (144 točk), Jurij Tepeš pa je skočil 130 metrov in s 138 točkami pristal na osmem mestu v kvalifikacijah. V teh sta bila na vrhu Poljaka Maciej Kot (141,5 m/149,3 točke) in Dawid Kubacki, tretji je bil Avstrijec Manuel Fettner.

Na tekmo sta se uvrstila še Nejc Dežman (125,5 m/114,8) s 27. mestom in Anže Lanišek (115 m/95,4) z 39. mestom, le Jaka Hvala (110,5 m/89,8) je bil z 42. mestom prekratek za uvrstitev na prvo tekmo sezone.

Ta se bo v petek v Kuusamu začela ob 17. uri.