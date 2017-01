Hvaležna Tina Maze, hvaležni navijači

MARIBOR – Dileme ni več, smučarska kraljica Tina Maze je na pohorski strmini po 18 letih, 401 tekmi in 26 zmagah v svetovnem pokalu ter kopici kolajn z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev sklenila svojo bogato športno pot. Še zadnjič si je nadela dres, čelado, smuči in v roke vzela palici. S številko 34 se je pognala v dolino. Da to vendarle ne bo nastop v lovu na stotinke, je bilo jasno že okoli pol osmih zjutraj. Tina se je tudi na ogrevanju ustavila tik pred ciljem in napravila generalko za dopoldanski spektakel. Tisti prvi navijači, ki so v Mariboru dočakali zoro, so ji zaploskali že zjutraj. Drugi pa so prišli na svoj račun pri številki 34. Da bo to vožnja za njeno dušo, je opozorila na startu, ko je pomahala vsem v pozdrav. Potem pa se je spustila. Še zadnjič na tekmi za svetovni pokal. Pri merjenju vmesnega časa je bila dobro na poti (zaostala je le 69 stotink sekunde). Še posebno če vemo, da dve leti ni tekmovala, pred tekmo v Mariboru pa je opravila štiri treninge. Pred strmino pa se je nenadoma ustavila. Za delček sekunde je nastala smrtna tišina, nekateri so mislili, da je odstopila, potem pa je bilo jasno – to nam je Tina Maze pripravila za konec. Zapeljala se je do Andree Massija, trenerja in dolgoletnega spremljevalca, ga poljubila, potem pa objela še Valeria Ghirardija. V dolini so jo čakali njeni najdražji – navijači. Nagradila jih je z nekaj izvrstnimi zavoji na strmini, pred ciljno črto pa se še enkrat ustavila in kot sveža športna upokojenka peš prečkala ciljno črto.

