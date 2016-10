Hokejski zmaji po preobratu do treh točk

BRNO – Hokejisti Olimpije so v tekmi 10. kroga lige EBEL v gosteh premagali češko ekipo Orli Znojmo s 3 : 2 (0 : 1, 1 : 1, 2 : 0). Ljubljančani so sicer še vedno pri dnu razširjenega avstrijskega prvenstva, a so na zadnji tekmi pokazali spodbudno predstavo in za drugo zmago po podaljšku v sezoni premagali Gradec. Tudi zato so se optimistično podali na gostovanje na Češko, kjer so domači Orli po slabšem začetku sezone našli pravi ritem in se spogledovali s prvo polovico lestvice. A so jih tokrat zmaji presenetili in petkovi domači zmagi dodali še prvo v sezoni po rednem delu.

Popoln preobrat so gostje zrežirali v 49. minuti, strelec je bil s svojim premiernim golom v tem tekmovanju mladi Tim Ograjenšek. Sledil je pričakovani pritisk domačih, a je vratar Jeff Frazee, tako kot v petek, zaklenil vrata in ni dovolil še enega gola, ustavil pa je 44 strelov.

Olimpija je tako zasluženo prišla do prve letošnje zmage po 60 minutah, kar bo nedvomno dobra spodbuda pred naslednjim obračunom. Ta jih čaka že v torek, ko se bodo na domačem ledu v dvorani Tivoli pomerili s celovško ekipo KAC, v tivolski ekipi pa upajo, da bodo z zadnjimi rezultati tudi navijače spodbudili k nekoliko boljšemu obisku.