Hokejisti so se uvrstili na olimpijske igre!

MINSK – Slovenska hokejska reprezentanca se je z zmago nad Belorusijo v Minsku po kazenskih strelih s 3:2 (0:0, 2:0, 0:2; 0:0) uvrstila na zimske olimpijske igre 2018 v Južni Koreji.

V tekmi za nastop v Južni Koreji so Belorusi v razprodani domači dvorani želeli že v uvodnih minutah pokazati, kdo je gospodar na ledu, a z nevarnim strelom jih je v drugi minuti umiril Jan Muršak, ko pa je bil v četrti minuti po grdem naletu na Žigo Jegliča izključen Andrej Kosticin, so nadzor nad potekom srečanja prevzeli Slovenci, Belorusi, izredni drsalci, pa so bili nevarni predvsem v hitrih po večini polprotinapadih. V izenačenem nadaljevanju je po petih slovenskih in štirih beloruskih strelih na nasprotna vrata izid ostal pri uvodnih 0:0.

Tičar v rednem delu zadel dvakrat

Ob koncu prve tretjine je bil izključen Roman Graborenko. Temu se je na kazenski klopi pridružil še Andrej Stas, ki je plošček nalašč poslal preko zaščitne ograde in Slovenija je imela dobro minuto na ledu kar dva igralca več. Po lepi in hitri kombinaciji Anžeta Kopitarja in Roka Tičarja je zadel slednji in se po poskusu z desne strani s težkega položaja prvič na turnirju vpisal med strelce.

Slovenci so imeli na ledu še naprej igralca več, zaspala je beloruska obramba in Mitja Robar je lepo zaposlil Žigo Jegliča, ki je krenil v protinapad, njegov strel je domači vratar Mihail Karnaukov še odbil, a le do Tičarja, ki je po dobri minuti plošček še drugič pospravil v domačo mrežo. Slovenska obramba je imela precej dela po 27. minuti in izključitvi Aleša Kranjca, a Slovenci na turnirju tudi šestič zaporedoma z igralcem manj niso dobili gola. Ob koncu drugega dela je imel slovenski vratar Gašper Krošelj obilo dela, nato pa napravil tudi napako, ko je plošček poslal preko ograde in namesto njega je šel na klop za kaznovane Robert Sabolič. Slovenija je zdržala, poškodoval pa se je Kranjc, ki ga je Stas ob padcu zadel z rezilom drsalke v obraz.

Izenačenje

Po poškodbi Kranjca, ta se ni vrnil na led, je bila druga tretjina končana predčasno, ekipi pa sta v zadnjem delu zato igrali dobrih 23 minut. Začelo se je po beloruskih notah. Po dobri minuti je buli na desni strani dobil Aleksander Kulakov, podal do Jevgenija Koviršina, ta pa je podaljšal do Andreja Stepanova, ki je slabih 22 minut pred koncem presenetil sicer izredno razpoloženega Krošlja. Oživela je tudi tribuna in priložnosti so se vrstile na obeh straneh. V 48. minuti je kazenski strel Sloveniji z odličnim preigravanjem v protinapadu priigral Jan Urbas, ki pa nato v dvoboju z beloruskim vratarjem ni bil uspešen. Belorusi so imeli več od igre, a Slovenci so bili nevarnejši in v 50. minuti je novo priložnost zapravil Urbas. V 52. minuti je bil nato nevaren Miha Verlič, ki pa je moral takoj nato po nepotrebnem prekršku na kazensko klop. Po vsega 13 sekundah je izenačil Stepanov, ki je presenetil Krošlja, saj je imel slovenski vratar zastrt pogled.

Slovenci so ostali nevarnejši, v zadnji tretjini so imeli razmerje v strelih 15:9, ekipi pa sta vseeno odigrali še petminutni podaljšek in nato so o uvrstitvi v Južno Korejo odločali kazenski streli. Najprej je zgrešil Sabolič, Krošelj je obdržal izid nespremenjen, prvi pa je nasprotnega vratarja premagal Anže Kopitar, a je na nasprotni strani vrnil Stepanov. Strelsko razpoložen je ostal tudi Tičar in nova obramba Krošlja je Slovenijo po Sočiju 2014 še drugič popeljala na olimpijski turnir.