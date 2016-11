Hoče še peto odličje s SP

Tudi letos se bo svetovni pokal deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah začel v italijanski Carezzi, 15. decembra bo tam veleslalom. Na Južnem Tirolskem pa bo Rok Marguč, poleg Žana Koširja, deskarski rezultatski ledolomilec v zadnjih sezonah; no Celjan je bil s tretjim mestom v japonskem Furanu prvič na stopničkah že v sezoni 2006/07. Tudi zadnja zima je bila zanj uspešna; v turškem Kayseriju je bil februarja v veleslalomu drugi, v slalomih v Moskvi (konec januarja) in Winterbergu (6. marca, zadnja tekma sezone) pa se je zadeskal na tretje mesto. »Koncept priprav je bil enak glede na to, da je svetovno prvenstvo prihodnje leto marca, po navadi je bilo vedno januarja, pa nismo ničesar spreminjali. V zadnji sezoni je na koncu res šlo najbolje in pomembno je, da bi šlo tako tudi v naslednji zimi. Edina glavna sprememba, ki se je zgodila, je to, da sem po več kot desetih letih zamenjal znamko smučarskih čevljev, to pa je pravzaprav vse, kar zadeva opremo. Prepričan sem, da letos teh težav, ki sem jih z opremo imel lani, ne bo,« je pojasnil Rok Marguč. Pa takoj k bistvu zadeve, kakšni bodo v zimi 2016/17 tekmovalni cilji? »Prve tekme bodo pri tem pokazale več. Začel bom 10. decembra na evropskem pokalu v avstrijskem Hochflügnu, sledi Carezza, zagotovo pa so cilji takšni kot vsako leto. Na svetovnem prvenstvu grem namreč na medaljo. Imam že štiri z zadnjih treh SP, tako da si želim še petega odličja. Močno upam, za to bom naredil vse. Osredotočen sem gotovo na svetovno prvenstvo,« je dodal 30-letni deskar, ki je bil na SP leta 2013 v kanadskem Stonehamu zlat v slalomu, 2011. je v španski La Molini osvojil srebro v veleslalomu in bron v slalomu, v avstrijskem Kreischbergu pa si je lanskega januarja privozil slalomski bron.



Križan je pravi



Naslednja tema je že zimzelena, finančna podpora Smučarske zveze Slovenije oziroma odbora za deskanje tekmovalcem. »Čisto takole, želel bi si, da bi se SZS kot krovna organizacija pri deskanju morebiti malce več angažirala. Govorim o celotni disciplini, ne le o meni, menim, da imamo rezultate, smo aktualni, spremljate nas mediji in navsezadnje so prenosi na televiziji. Želim si, da bi nam smučarska zveza priskrbela kakšnega pokrovitelja, če že da komu drugemu, naj da morebiti kakšen kolaček še nam. Zadovoljni bi bili že z zelo majhnim, ne govorim o takšnih številkah, kot so morda pri drugih. V bistvu sem s samim direktorjem SZS Jožkom Križanom zelo zadovoljen, zdi se mi v redu, z njim se da zelo lepo pogovarjati. Zdi se mi pravi za to funkcijo, ki jo opravlja. Upam pa, da bo še kaj naredil tudi za nas deskarje,« je zadnji besedni zavoj izpeljal šampion Rok Marguč, ki mu ob strani zvesto stojijo osebni pokrovitelji. Celjana bomo videli tudi na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal 28. januarja na domači Rogli.