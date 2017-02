Hitrejše od Ilke bilo ni nobene

Minili so časi, ko smo pozorno spremljali (le) drugi del velikih tekmovanj, ko so se alpinci in alpinke borili za kolajne v tehničnih panogah. V hitrih svojih adutov nismo imeli. Danes je drugače – Slovenci imamo svoja železa v ognju vse od začetka tekmovanja. Kdo bi si mislil, da bo Slovenija kdaj smukaška velesila. Pa je! Leta 2014 je Tina Maze postala olimpijska prvakinja, leta 2015 je Korošica odličju iz Sočija dodala še zlato s svetovnega prvenstva. Minili sta dve leti, velikega tekmovanja vmes ni bilo. Do St. Moritza, ko se je na vrh formule 1 alpskega smučanja zavihtela 26-letna Ilka Štuhec. Mariborčanka je prišla v St. Moritz kot nesporna favoritinja. Vlogo je upravičila. Konkurenci je strah v kosti nagnala na obeh treningih. Vmes se je opekla na superveleslalomu in v kombinaciji. Ni ji bilo vseeno, a je v sebi to skrivala, vse pa sprejemala kot hvaležno izkušnjo. Ki ji bo prišla še prav. Rečeno – storjeno. V teh dneh je tudi Ilkina ekipa spoznala, da je svetovno prvenstvo precej več kot le ena tekma. Tudi zato so v soboto Ilko tako rekoč skrili pred mediji, pa tudi nekaj manj smeha je bilo pred nedeljskim startom. Ilka je vedela, da je to njen trenutek. Ki si ga je zaslužila. Trenutek in priložnost, zaradi katere se je vrnila po petih operacijah kolena. To je bila tekma, zaradi katere sta se mati Darja in hči zadolžili, da bi Ilka še naprej trenirala in nastopala s svojo ekipo. Ker sta verjeli.



Pa končajmo, kjer smo začeli. Slovenija je smukaška velesila. Pa slovenske smučarke in smučarji sploh nimajo pravega poligona za trening. Še za slalom ne, kaj šele za smuk. To je tako, kot bi košarkarska reprezentanca ne imela dvorane, nogometna pa ne stadiona. Paradoks, ki se mu čudi svet in zmajuje z glavo. Tujina vlaga veliko cekinov, a že od leta 2014 gleda Slovenkam v hrbet. Ilka še ni rekle zadnje. Ta zlata lovorika ima še dodaten slovenski pečat. Že lep čas jo podpirajo Ljubljanske mlekarne, Ilka pa je promotorka (pitja) mleka. Prehitela je vse tiste, ki prisegajo na milko, redbull in podobne zmesi.