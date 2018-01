Gutovi zadnji superveleslalom pred olimpijskimi igrami, prvi odstop Shiffrinove v enem letu

Z leve: Johanna Schnarf, Lara Gut in Nicole Schmidhofer. Foto: Reuters

BAD KLEINKIRCHEIM – Lara Gut je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Cortini d'Ampezzo, zadnjega pred olimpijskimi igrami februarja v Pjongčangu. Švicarka je na progi Tofana za 14 stotink sekunde prehitela Italijanko Johanno Schnarf, od Nicole Schimdhofer na tretjem mestu je bila hitrejša 27 stotink sekunde. Slovenk ni bilo na startu.

Šestindvajsetletna Gutova je na novo, 24. zmago, v svetovnem pokalu morala čakati skoraj eno leto, potem ko je 28. januarja lani slavila na smuku v Cortini, vmes pa imela težave s poškodbo. To so njene tretje stopničke v sezoni, druga je bila na superveleslalomih v Bad Kleinkirchheimu in Lake Louisu.

Gutova je bila med velikimi osmoljenkami lanskega svetovnega prvenstva v domačem St. Moritzu, ko je odpeljala le superveleslalom in osvojila bron, potem pa je padla na treningu in končala v bolnišnici.

Prve stopničke v osmih letih

Manjše presenečenje je pripravila 33-letna italijanska veteranka Schnarfova, ki je dosegla svoje druge stopničke v svetovnem pokalu, prve v osmih letih. Na tretje mesto se je zavihtela aktualna svetovna prvakinja v disciplini Schimdhoferjeva, ki je z zmagovalnega odra potisnila povratnico po poškodbi rojakinjo Anno Veith, ki je pristala na četrtem mestu. Peta je bila aktualna lastnica malega globusa v disciplini Tina Weirather iz Liechtensteina, šesta pa Američanka Lindsey Vonn, ki je v soboto dosegla svojo 79. zmago in40. smukaško ter je s 33 leti postala najstarejša zmagovalka ženskih smukov.

Zmagovalka petkovega smuka Italijanka Sofia Goggia je drugič zapored ostala brez uvrstitve, odstopila je tudi vodilna smučarka v karavani Američanka Mikaela Shiffrin, kar je njen prvi odstop v več kot enem letu. Zadnjič tekme ni končala 3. januarja lani na slalomu na zagrebškem Sljemenu. Shiffrinova prepričljivo vodi v tej sezoni z nizom desetih zmag, petih slalomskih, dveh veleslalomskih, zmagala je tudi na dveh paralelnih slalomih in smuku.