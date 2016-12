Gledal zeleno črto, saj zanj ni rdeče luči

Era Prevčevih se nadaljuje! Tretjo posamično tekmo letošnje sezone svetovnega pokala smučarjev skakalcev v nemškem Klingenthalu je namreč dobil Domen Prevc, tako si je 17-letnik po Ruki na uvodni tekmi športne zime priskakal že svojo letošnjo drugo zmago, to je tudi njegova druga v svetovnem pokalu. Peter Prevc, skupni zmagovalec svetovnega pokala v zadnji sezoni, ni imel svojega dne in je končal na 22. mestu. Torej, Domen Prevc, svoj najvišji razred je pokazal že v poizkusnih skokih in v kvalifikacijah na Saškem, si je 61. posamično zmago v svetovnem pokalu za Slovenijo zaslužil s skokoma 140 in 141 m, zbral je 286,9 točke. V Klingenthalu je sicer Slovenija leta 2013 zmagala posamično z Jako Hvalo pa tudi ekipno. »Zmage nisem pričakoval. Tako kot v prvi seriji sem tudi pri drugem skoku gledal zeleno črto za prevzem vodstva na doskočišču. Ko sem v drugo pristajal, sem videl, da bo šlo zelo na tesno, in na koncu sem res zmagal le za dve desetinki. Zelo sem zadovoljen s tem, kar mi je uspelo,« je po zmagi dejal na videz vedno brezbrižni Domen Prevc. Dve desetinki točke za slovenskim najstniškim šampionom je zaostal Norvežan Daniel-André Tande (136,5 in 143 m, 286,7), tretji pa je bil Avstrijec Stefan Kraft (138 in 140 m, 284,8). »Čestitke Domnu, pri Petru pa je treba biti potrpežljiv,« pa je bistvo ocenil glavni trener slovenske vrste Goran Janus. Domen Prevc vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ima 220 točk, Nemec Severin Freund, bil je enajsti, jih ima 204. Jurij Tepeš je bil včeraj v Klingenthalu 17. (129 in 131 m, 252,4), v prvi seriji pa ga je po doskoku dvakrat zavrtelo in je na koncu tudi legel v sneg. Peter Prevc je zasedel 22. mesto, njegov izkupiček je bil 131,5 in 128,5 m, točkovni zbir pa 248,9. Po prvem skoku so nastope končali na 44. mestu Nejc Dežman (123,5 m, 110,2), na 48. Anže Lanišek (121,5 m, 106) na 49. Jaka Hvala (119,5 m, 103,3).



Prva tekmovalna serija je bila sicer izjemno zanimiva, pozitiva so bili Poljaki, saj so z Maciejem Kotom in Kamilom Stochom zasedali prvo in drugo mesto, a so v finalu klecnili. Najbolj negativno pa je presenetil Avstrijec Michael Hayböck, saj se sploh ni uvrstil v finalno serijo. Domen Prevc je zmago napadel s četrtega mesta po prvi seriji. V prvem nizu skokov v Klingenthalu je treba omeniti tudi zelo neugoden padec 21-letnega Čeha Vojtecha Šturse. Izpod skakalnice so ga odpeljali z reševalnim čolnom, njegov vrat je bil odet v posebno ovratnico, a se je pogumni Čeh za finale vrnil na vrh skakalne naprave in skočil.



Prevcu daljava dneva



Slovenski skakalci na sobotni ekipni preizkušnji niso bili razpoloženi, da bi segli višje od 5. mesta. Izjema je bil pri drugem skoku Domen Prevc, saj je doskočil na daljavo dneva 145 metrov. Poljski skakalci pa so bili razred zase; tako so Piotr Zyla, Kamil Stoch, Dawid Kubacki in Maciej Kot Poljski v Klingenthalu priskakali sploh prvo ekipno zmago v zgodovini. Zbrali so 1128,7 točke, druga je bila Nemčija (1087,2 točke) v postavi Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Richard Freitag in Severin Freund, tretja pa Avstrija s 1086,3 točke. Zanjo so tekmovali Michael Hayböck, Stefan Kraft, Andreas Kofler in Manuel Fettner. Pred Slovenijo na 5. mestu, Jurij Tepeš, Jaka Hvala, Domen in Peter Prevc so zbrali 1013,4 točke, je bila na četrtem mestu še Norveška (1024,2).



»Tekma je bila zelo lepa, napeta, poštena za nas in drugo trojico na stopničkah. Naši skakalci so storili preveč grobih napak. Prvi skok Domna Prevca ni bil nič posebnega, to se dogaja tudi na treningih, zgodi se tudi na tekmi. Opravil je določeno korekturo in nato je opravil dober skok. Med serijama smo se pogovorili, napako je popravil in skočil zelo daleč. Jaka Hvala je v petkovih kvalifikacijah in v poizkusnem skoku opravil solidne nastope, na tekmi žal ne, a to je njegova trenutna raven, medtem ko je Jurij Tepeš skakal konstantno,« je Goran Janus, glavni trener slovenske reprezentance, komentiral ekipni nastop izbrancev. Skakalci se bodo sicer za dve tekmi svetovnega pokala spet zbrali konec tedna v Lillehammerju.

Vtičeva dvakrat peta



Slovenski skakalki Maja Vtič in Ema Klinec sta na uvodnih dveh tekmah svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju zasedli povsem enaki mesti; Vtičeva je bila dvakrat peta, Klinčeva pa obakrat deseta. Japonki pa sta bili razred zase. Prvo preizkušnjo je dobila Sara Takanaši (95 in 99,5 m, 271,3 točke), druga je bila njena rojakinja Juki Ito (95,5 in 92,5 m, 251,4), tretje mesto je zasedla Nemka Anna Ruprecht (90,5, 90,5 m, 243,8). Maja Vtič je skočila 93,5 in 90,5 m, zbrala 242,3 točke, zbir Eme Klinec pa je bil 90 in 88 m, 229,8 točke. V finale se je uvrstila tudi Špela Rogelj, ki je bila 14. (87 in 88 m, 218,4). Na 33. mestu je brez druge serije ostala Katja Požun (78 m, 90,6). V kvalifikacijah sta izpadli Urša Bogataj in Nika Križar. Neustrašna Japonka Takanašijeva je zmagala tudi na drugi tekmi. Doskočila je na 95,5 in 98 m, zbrala 268,1 točke. Na drugo stopničko je spet skočila Juki Ito (95 in 95 m, 255,4), tretja je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (93,5 in 95, 250). Maja Vtič je za peto mesto zbrala 242,1 točke (skoka 93 in 92,5 m), deseta Ema Klinec je za daljavi 89,5 in 90 m zbrala 230,6 točke. Do točk za svetovni pokal so prišle še Špela Rogelj, ki je bila 19. (84 in 85,5 m, 208,5), Nika Križnar na 25. mestu (83 in 84 m, 199,4) in Urška Bogataj na 26. mestu (82 in 86 m, 194,1). V kvalifikacijah je obstala Katja Požun. Skakalke bodo svetovni pokal nadaljevale v ruskem Nižnem Tagilu, konec tedna bosta dve tekmi.