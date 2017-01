Frida premagala Mikaelo

Na nočnem slalomu v avstrijskem Flachauu je Ana Bucik pred 10.000 gledalci nadaljevala dobre vožnje, ki jih kaže v tej sezoni. Po 11. mestu v Zagrebu in 7. Mariboru je spet zasedla 11. mesto, potem ko je na prvi progi dosegla osmi čas. Za zmagovalko Švedinjo Frido Hansdotter je zaostala 2,82 sekunde. Druga je bila Norvežanka Nina Loeseth (+0,58), tretje mesto sta si razdelili Švicarka Wendy Holdener in Američanka Mikaela Shiffrin (+0,78), ki je sicer dobila pet od sedmih slalomov v tej sezoni (v Zagrebu je odstopila). »V Flachauu mi je vedno zelo ljuba tekma, vedno rada pridem na ta teren. V prvem teku sem imela nekaj težav, saj nisem našla pravega ritma, ves čas sem bila malo pozna, a v cilju sem imela kar malo presenetljivo dober rezultat. V drugo sem poskušala napadati, a sem konstantno malo izgubljala, tako da mi je bilo na koncu malo žal, da se niso izšle te stotinke. A enkrat gredo meni v prid, drugič drugim, se bo enkrat tudi to obrnilo,« je svoj nastop komentirala 23-letna Bucikova in dodala: »Na zadnjih tekmah se mi je dvignila samozavest. To, da dosegam takšne rezultate s, če lahko rečem, solidnimi vožnjami, je zagotovo super. Si pa želim, da bi bilo čim več vrhunskih, kot je bila tista druga v Mariboru. Zdaj bo nekaj slalomskega premora, a bom delala za to, da bo po premoru čim več dobrih voženj.« Maruša Ferk je s 27. časom še ujela drugo vožnjo, v finalu je po veliki napaki izgubila dve mesti in pristala na 29. mestu. Osemnajstletna Meta Hrovat, ki je tik pred novim letom na slalomu na Semmeringu z 28. mestom osvojila prve točke v svetovnem pokalu, ni končala prve vožnje in je ostala brez uvrstitve. Slalomistke se bodo spet pomerile šele na februarskem svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, potem sta v svetovnem pokalu na sporedu le še dve tekmi v tej disciplini, obe v ZDA (Squaw Walley in Aspen).



To je bila tekma z največjim nagradnim skladom v ženskem delu smučarske karavane. Enaintridesetletna Frida Hansdotter je dosegla še četrto zmago v svetovnem pokalu in zaslužila kar 70.561 evrov. »Že od nekdaj je številka 6 moja srečna številka, že od otroštva, ko sem igrala nogomet, in ta številka me spremlja že vse moje življenje. Tukaj mi je všeč vzdušje nočne tekme. Mislim, da so slalomi pod žarometi zelo zabavni, k dobremu vzdušju veliko prispeva tudi noro občinstvo, zaradi česar je še lažje tekmovati,« je dejala Hansdotterjeva, ki je s številko 6 na startu osvojila tri zmage v karieri, dve v Flachauu in v eno Lienzu. V slalomskem seštevku še naprej vodi Shiffrinova (560 točk) pred Slovakinjo Veroniko Velez-Zuzulovo (435) in Holdenerjevo (400), Ana Bucik je na 11. mestu s 124 točkami. V skupnem seštevku svetovnega pokala je prav tako v vodstvu 21-letna Shiffrinova (1008) pred Švicarko Laro Gut (643) in Francozinjo Tesso Worley (563). Ilka Štuhec, ki bo tekmovala v smuku in alpski kombinaciji v Altenmarktu, je peta (539).