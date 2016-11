Freund zmagal na Finskem, Peter Prevc sedmi

KUUSAMO – Nemec Severin Freund je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Kuusamu na Finskem (146 in 138 m, 290,6 točke). Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (131,5 in 139 m, 279), tretji pa Avstrijec Manuel Fettner (136 in 133,5 m, 273,3). Peter Prevc je bil sedmi (129,5 in 135,5 m, 261,4), Domen Prevc pa 13. (131,5 in 128,5 m 247,7).Tretji slovenski finalist Jurij Tepeš je bil 30. (124 in 128,5 m, 132,9). V finalno serijo se ni uvrstil Nejc Dežman, ki je skočil 99 m (63,7). Osvojil je 42. mesto.