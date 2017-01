Frenzlu 35. zmaga, Jelenku prva točka v sezoni

LAHTI – Nemški olimpijski prvak Eric Frenzel je dobil tekmo nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Lahtiju na Finskem in se veselil že 35. zmage v karieri. Na 10-kilometrski tekaški progi je obdržal prednost po skokih in zmagal pred Fincem Eerom Hirvonenom in rojakom ter aktualnim svetovnim prvakom Johannesom Rydzekom.

Frenzel je s četrto zmago v sezoni prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima s 554 točkami zdaj 24 točk prednosti pred Rydzekom. Ta je bil vnovič najhitrejši v teku, a je bil zaostanek po 12. mestu v skokih prevelik, da bi lahko ogrozil rojaka.

Marjan Jelenko je osvojil 30. mesto in s tem prvo točko v svetovnem pokalu v sezoni 2016/17.