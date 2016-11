Franko jeseni nabiral gobe, da je bil denar za trening

Alpski smučarji so začeli sezono. Prvi so na sneg stopili veleslalomisti, Žan Kranjec pa veliko obeta. Nihče ne bi imel nič proti, če bi šel po poti našega nekdanjega asa Jureta Franka. Danes 54-letni Primorec je leta 1984 osvojil prvo slovensko in jugoslovansko medaljo na zimskih olimpijskih igrah. S srebrom okoli vratu je postal junak, njegovo ime se je spoštljivo izrekalo od Triglava pa do Gevgelije. »To so lepi spomini. V Sarajevo sem se prvič vrnil leta 2006, 22 let po tekmi. Zdaj sem pogosto v BiH, saj smo tesno povezani s skupino otrok SOS Dječja sela. Gre za otroke, ki so med vojno ostali brez staršev. Prihajajo na obisk, mi pa k njim. Rad zahajam v Sarajevo, tudi zavoljo vse nostalgije. Seveda ne gre brez bureka, ki ga imam zelo rad, najraje mesnega z jogurtom,« z našo legendo začnemo sprehod po preteklosti.



Mišice in možgani



»Iz Solkana sem,« nas opozori, da ne bi slučajno zapisali, da je iz Nove Gorice. Oče je bil smučarski skakalec iz Kranja, ki se je priženil na Primorsko. Jure ima štiri leta starejšega brata Mladena, ki je danes rektor goriške univerze in čislan predavatelj v tujini. »Jaz sem dobil mišice, brat pa možgane,« hudomušno pripomni Jure. »Oče je iskal način, da bi bil predvsem on aktiven. Bil je zelo agilen športnik. Potreboval je nekaj, da bi zadovoljil svojo dušo. Otroci, torej midva z Mladenom, sva bila najboljši možen izgovor,« se Franko spominja športnih začetkov. Pri petih je že treniral. Smučarske skoke sta Mladen in Jure preskočila. Verjetno tudi zato, ker je oče dvakrat strašno padel in je bolečine svojim potomcem raje prihranil. Če so hoteli Primorci trenirati, so morali precej potovati, to pa ni bilo poceni. SK Gorica ni imel toliko sredstev, zato se je družina znašla po svoje. Jeseni so pridno nabirali gobe, potem pa jih prodajali v Italiji. »S tem smo si pokrili dobršen del sezone,« pove Jure, ki je hotel v maniri mlajših bratov premagovati starejšega. Oče ju je vozil na trening na smučišče Lokve nad Novo Gorico, pogosto pa tudi na Soriško planino. Da bi prihranili kak dinar, so si omislili kar lastno žičnico, t. i. motorko. »To ni bilo nič posebnega. Šlo je za motor, na katerem je bilo za 100 metrov vrvi. Bili smo neodvisni od lokalnih žičničarjev pa tudi smučarskih vozovnic nismo kupovali. Ko je oče prepričal še dva, smo na hitro dobili za 300 metrov žičnice, kar je omogočilo zgleden trening slaloma,« Jure opiše, kako je oče, trener samorastnik, pomagal pri razvoju svojih sinov. Da so na tem koncu republike delali dobro, je bilo jasno po rezultatih. Jure je bil v republiškem vrhu, Mladen tik za njim, Vojko Flajs je bil državni prvak, Snežana Ostrež pa najboljša pri cicibanih. Ko je bilo Juretu 14 let, je moral naprej. Potreboval je boljše in izkušenejše trenerje ter vadbo na različnih terenih. Postal je član SK Olimpije, obiskoval pa je gimnazijo v Škofji Loki. Bil je član prve generacije smučarskega oddelka, njegovi sošolci so bili takrat Vasja Bajc, Miran Tepeš, Jani Virk, v prvem letniku še Borut Petrič.

