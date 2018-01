Fourcadu še zasledovanje, Fak 11.

OBERHOF – Martin Fourcade je na 12,5-kilometrski zasledovalni tekmi v nemškem Oberhofu potrdil odlično formo. Kljub zgrešenemu strelu je že četrtič zmagal. Zelo soliden je bil vnovič tudi Jakov Fak, ki po bolezni okrog novega leta ni v 100-odstotni tekaški formi. Na strelišču je zadel 19 od 20 tarč, v smučini pa žal izgubil nekaj mest, a potrdil, da tudi s to formo ostaja konkurenčen najboljšim. Da forma ni prava, je potrdil zadnji krog, ko je šel s strelišča kot 7., je moral predse do cilja spustiti še štiri tekmovalce in bil 11. Klemen Bauer je po petih zgrešenih strelih ponovil 39. mesto iz sprinta.

V nedeljo bosta v Oberhofu še obe štafetni tekmi, nato se bo biatlonska karavana preselila v Ruhpolding na Bavarskem.