FOTO: Zlata lisica se vnovič bori, vse je, le snega ni

MARIBOR – Mariborsko Pohorje, ki bo 6. in 7. januarja, gostilo tekmi svetovnega pokala alpskih smučark, je še daleč od zasneženega. Podoba je malce strah vzbujajoča, saj je snega le za vzorec. Kot se vidi po fotografijah, ki so jih objavili na facebooku, z vso paro delajo umetni sneg.

Organizatorji so pred približno dvema tednoma na novinarski konferenci dejali, da je vse nared. Za tekmi je doslej prijavljenih 213 alpskih smučark iz 24 držav. Čakajo le še sneg, ki pa ga po besedah generalnega sekretarja organizacijskega odbora Srečka Vilarja lahko izdelajo v nekaj dneh. Po njegovih besedah imajo na voljo dovolj vode, snežnih topov in druge opreme, zato lahko potrebnih 70.000 kubičnih metrov snega pripravijo v petih ali šestih dneh. »Smo zmerni optimisti in pričakujemo, da nam bo padec temperature do 28. decembra, ko imamo snežno kontrolo, omogočil to tudi narediti,« je povedal 7. decembra.