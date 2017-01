FOTO: Zlata lisica: kljub mrazu pod Pohorjem polno

MARIBOR – Začel se je veleslalom za letošnjo Zlato lisico, ki je povsem v znamenju naše najboljše smučarke vseh časov Tine Maze. Nastopila bo s startno številko 34, proga pa je očitno zelo težka, saj sta prvi tekmovalki, ki sta se pognali nanjo, odstopili.

Naš poročevalec z dogodka je zabeležil nekaj utrinkov v občinstvu, ki se kljub mrazu (ob progi pod Pohorjem je manj kot –10 stopinj) pridno zbirajo.

Tina v središču

Sotekmovalke imajo o Tini Maze zelo spoštljivo mnenje. Mlajše so prepričane, da gre za legendo alpskega smučanja, od katere so se lahko veliko naučile. Američanka Mikaela Shiffrin poziva Tino, naj se tekmovalno še ne upokoji. Najuspešnejša slovenska športnica se bo na današnjem veleslalomu za Zlato lisico bržkone zadnjič s tekmovalnimi smučmi pognala na progo v boj za najboljše izhodišče v finalni vožnji.

Nemka Viktoria Rebensburg je prepričana, da je, ko se omenja Tina Maze, treba upoštevati, kaj vse je dosegla v svoji karieri: »Je olimpijska in svetovna prvakinja, lastnica velikega kristalnega globusa, težko imaš boljšo kariero v življenju ali kot smučar, kot jo je imela ona. Zato mislim, da je lahko res ponosna in lahko samo še uživa.«

Spravi se iz postelje

Lihtenštajnka Tina Weirather je bila z mislimi pri tekmovanju, v zvezi s poslovilno tekmo slovenske soimenjakinje pa je dejala le, da se ji zdi zelo lepo, da je Tina dobila priložnost, da lahko še enkrat nastopi pred domačimi navijači.

Trenutno najbolj vroča alpska smučarka v belem cirkusu Shiffrinova ima o Tini Maze najlepše mnenje, od 12 let starejše najuspešnejše slovenske smučarke se je namreč veliko naučila: »Od nje sem se veliko naučila. Najprej to, kako je lahko tako zelo močna, ne glede na vse. Vsakič, ko mi ne gre, ko se stvari ne razpletajo po mojih željah, se spomnim njene neverjetne sezone 2012/13, ko je osvojila rekorden seštevek točk v svetovnem pokalu, ter si mislim, kako je bila šele ona takrat utrujena. Takrat si rečem: Spravi se iz postelje in začni že trenirati.«

Drugače pa bi Američanka Tini rada sporočila le: »Ne upokoji se še. Sicer pa se zelo veselim, ker bom lahko na startu znova videla Tino Maze. Upam, da bodo vsi uživali v njeni poslovilni tekmi, po mojem ji zelo veliko pomeni, ker se bo lahko upokojila v Mariboru in tukaj odpeljala zadnjo tekmo. Mislim, da bo kar hitra, bomo videli.«

Ivica Kostelić spoštljivo

Vse spoštovanje ima do slovenske šampionke tudi Švicarka Lara Gut: »Je neverjetna oseba, neverjetna športnica. Zelo sem hvaležna temu, da sem lahko z njo tekmovala, ker sem tako dobila priložnost, da sem se od nje veliko naučila. Zelo sem ji hvaležna za vse, kar je naredila za naš šport, prav zaradi prvakov, kot je ona, sežemo dlje in postajamo še bolj prepoznavni. Je 'kul'." O možnosti, da bi Tina podaljšala kariero, pa je dejala: »Gre za njeno življenje in njeno odločitev. Sama pri sebi mora razčistiti, kdaj je dozorel čas, da preneha smučati.«

Tina Maze je bila in je še vedno velika prijateljica z družino Kostelić, Ivico in Janico, s katerima je preživela kar nekaj skupnih trenutkov tako na tekmah kot tudi ob tekmah. Največji as alpskega smučanja pri južnih sosedih Ivica Kostelić Tino zelo dobro pozna. »S Tino se poznava zelo dolgo. Tekmovala je že v otroški konkurenci z Janico v tedanji vzhodni regiji. Veliko smo tekmovali tudi v Črni. To, kar je ona naredila, je res nekaj posebnega in velikega. Sicer so vsi naenkrat smučarji, ampak to ni resnica, smučarji so po mojem mnenju samo tisti, ki so vsestranski, torej kompletni oziroma popolni smučarji. To so morda slalomisti, veleslalomisti, smukači, vendar pa se s pojmom pravi smučar zares lahko imenuje samo tisti, ki smuča vse, in Tina je ena od njih in tudi ena najuspešnejših. Kot oseba je brezkompromisna oseba, težek karakter, ampak saj veste, da so nekateri zmagovalci takšni. Jaz sem z njo vedno imel zelo prijateljski odnos, ko nam je bilo težko in smo se selili, smo vedno to znali nekako deliti. Me veseli, da se je po Janici še enkrat zgodila prava smučarka, ne vem, kako dolgo bomo zdaj čakali, da se bo zgodila naslednja,« je dejal Ivica Kostelić.