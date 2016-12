FOTO: Za Ilko Štuhec zdaj navija še kravica Iša

VAL D'ISERE – S sedmim mestom v superveleslalomu se je Ilka Štuhec poslovila od Val d´Isera (v sezoni 2016/2017 je gostil kar osem tekem za svetovni pokal), kjer je v petek in soboto zmagala na alpski kombinaciji in smuku. V nedeljo je v superveleslalomu slavila Švicarka Lara Gut, najbližje pa sta ji prišli Tina Weirather iz Liechtensteina (+0,13), tretja pa je bila Italijanka Elena Curtoni (+1,21). Vanja Brodnik in Maruša Ferk sta tudi včeraj ostali brez točk. »Ni bilo lahko, po dveh zaporednih odstopih ni lahko oditi na tretjo tekmo. Vesela sem, da mi je uspelo,« je dejala branilka velikega kristalnega globusa Gutova, ki je v Val d´Iseru tretjič letos zmagala. V petek in soboto je odstopila, zato se ji ni izšel načrt, da že v Franciji vnovič prehiti Američanko Mikaelo Shiffrin, vodilno smučarko sezone. Ima 498 točk, Gutova 491, Štuhčeva pa 481.

Kosmato darilo za smukaško zmago Foto: AP Ilka Štuhec je v soboto potrdila, da je prva smukačica sezone, še tretjič je opravila z vso konkurenco. Za smukaško zmago je v Val d'Iseru dobila kravico Išo, ki bo ostala v Franciji, kjer imajo podobno navadno kot v finskem Leviju. Tam zmagovalke prejmejo v dar losa, ki pa jih počaka v rezervatu na Laponskem. »Kljub vsemu, temu, da linije s petkove tekme nisem popravila, sem vseeno držala hitrost in napadala, kolikor sem lahko. Nekako si zaupam, da se bom rešila in potem izpeljem, kot najbolje gre,« je dejala Ilka po novih 100 točkah, ko je za sabo pustila Avstrijko Cornelio Hütter, tretja pa je bila Italijanka Sofia Goggia.

Premalo napadalno



Štuhčeva ni razočarala na super G, je pa v srednjem delu izgubila preveč, v spodnjem delu proge pa v premalo natančni vožnji padla iz ritma, zato takšen zaostanek v cilju (+1,75). Na progo je šla s številko 17, za njo pa ni bilo junakinje, ki bi jo prehitela. »Mislim, da sem kar dobro začela, potem pa sem premalo dirkala, ker je bilo nekaj ključnih točk, ki bi se jih morala lotiti bolj napadalno, bolj tekmovalno. Izgubila sem nekaj časa. Vendarle sem zadovoljna z doseženim. Na naslednjem, veleslalomu, v torek, bom nastopila s številko 31, kar je veliko bolje, kot če bi s številko okrog 60 kot sicer. Videla bom, kako bo šlo v tej disciplini,« je bila Mariborčanka zadovoljna kljub sedmemu mestu, to je v šestih tekmah sezone njena najslabša uvrstitev.



»Dejansko niti ne morem verjeti, kaj vse se dogaja. Cilj pa je jasen: vse dobre stvari in pozitivno energijo bi radi ohranili ter popravili napake, ki se mi dogajajo na progi,« pa se Ilka ne misli zadovoljiti s tem, kar je dosegla. Danes bo trenirala veleslalom, v prvi vrsti pa bi se rada nekoliko odpočila. Fizični in psihološki napori so naredili svoje, posledice so pustile tudi vse obveznosti, ki jih mora opraviti kot zmagovalka tekme. Ali bo nadaljevala nastope v tehničnih panogah, se z ekipo še ni odločila. »Si pa bom privoščila nekaj oddiha, da se tole malce poleže,« pristavi Ilka. Ženski del svetovnega pokala se bo nadaljeval jutri, ko bo v Courchevelu na programu veleslalom.