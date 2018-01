FOTO: Vražja Meta po stopničkah: Nisem čisto dojemala, kaj se dogaja

LENZERHEIDE – Slovenske alpske smučarke tik pred zimskimi olimpijskimi igrami stopnjujejo formo. Švicarski Lenzerheide je postregel z dvojnimi slovenskimi stopničkami. Po alpski kombinaciji, na kateri je izjemno nastopila Ana Bucik in osvojila tretje mesto, je prišla na vrsto še veleslalomska preizkušnja, na kateri je na stopničke skočila Meta Hrovat.

Na zadnjem ženskem veleslalomu pred igrami v Pjongčangu so štiri slovenske veleslalomistke osvojile točke, tri pa so se bile med prvo petnajsterico, kar je za nov izjemen uspeh slovenskega alpskega smučanja. Tokrat je iz sence na veliko sceno stopila 19-letna tekmovalka iz Podkorena, Meta Hrovat, ki sta jo prehiteli le najboljši veleslalomistki zadnjih nekaj let, aktualna svetovna prvakinja Francozinja Tessa Worley in vedno hitra olimpijska prvakinja iz Vancouvra Nemka Viktoria Rebensburg. Ana Drev je bila peta, Tina Robnik 14., Ana Bucik 25. Najviše uvrščene slovenske smučarke so v finalu postavile drugi, šesti oziroma peti najboljši čas.

Tako Bucikova dan prej kot Hrovatova sta v Lenzerheideju prvič stopili na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu za najboljša dosežka na tekmovalni poti. Bucikova (26) je prve stopničke osvojila na svojem 61. startu na tekmah svetovnega pokala, Hrovatova, ki je ognjeni krst v svetovnem pokalu doživela 28. decembra 2015 na veleslalomu v Lienzu, je prve stopničke dosegla na svojem 22. startu v svetovnem pokalu.

Ni bila domača

Hrovatova je le dočakala trenutek, ko se je lahko veselila tako na mestu vodilne skupaj z Drevovo kot na odru za zmagovalke ob osvojenih stopničkah: »Proga je bila kar zelo zahtevna, a že večkrat sem rekla, da mi načelno to zelo ustreza, in tako je bilo tudi danes. Bila je težka proga, a nisem popustila, rekla sem si, da pridem do konca in da se borim. Drugače je bila lepa proga. S prvo vožnjo sem bila zadovoljna, a ne čisto, vedela sem, da lahko gre bolje. Nad 14. mestom sem bila presenečena, saj sem imela slabši občutek. A v drugo sem si že na ogledu rekla, da bom zdaj pokazala vožnjo, kot jo znam, in mi je uspelo. To je en krasen znak, ko prideš dol v 'zelenem'. Vedela pa sem, da so bile v vožnji še rezerve. Vesela sem bila, ko sem prevzela vodstvo, še zdaleč pa nisem mislila, da bo to dovolj za stopničke.«

Na to, da je na stopničkah, je dojela šele ob veselju kolegic: »Dokler nisem bila na tretjem mestu, nisem pomislila na to, ker se mi je to zdelo noro nemogoče. Potem nisem čisto dojemala stvari, kaj se dogaja okoli mene. Šele takrat, ko so punce prišle do mene, sem se začela zavedati, da sem res na tretjem mestu. Še zdaj premlevam, kaj se je sploh zgodilo.«

Nato je še opisala občutke na stopničkah, kjer sta ji delali družbo veleslalomski mojstrici: »Nisem bila ravno domača na odru, tako da sta mi pomagali in me usmerjali. Zanimiv občutek je, ko vidiš, kako punce vse to počnejo po rutini, kako se tega učiš iz tekme v tekmo in navajaš na to. Bil je res dober občutek.«

Na koncu se je še zahvalila vsem, ki so ji pomagali do tega uspeha: »Najprej Hefotu (Juretu Hafnerju), mojemu trenerju, staršem, Tini Kobale, moji fizioterapevtki, puncam v ekipi, saj mi je Ana včeraj s tretjim mestom dala vedeti, da se da, trenerjem v reprezentanci pa sigurno sem jih še veliko, veliko pozabila.«

Upa, da se bodo navadili na to

Glavni trener slovenske ženske ekipe za slalom in veleslalom Denis Šteharnik se po novem uspehu ni prepustil evforiji: »Teren je zelo težak, dobro pa je bilo, da podlaga ni bila preveč trda, a še vseeno je bilo težko. Proga je bila precej zavita. Včeraj smo imeli lep ekipni rezultat in na večerji smo rekli, gremo še enkrat. Da pokažemo, kdo smo. Zelo fajn. Zelo v redu je bilo. Še več takega. Bilo je zelo čustveno, saj je za tistega, ki je prvič na stopničkah, to poseben dan, včeraj za Ano Bucik, danes za Meto. Upam, da se bomo navadili tudi na to.«

»V prvem teku je bilo malo preveč zadržanosti, se pravi malo preveč spoštovanja do proge oziroma celo bolj do postavitve. V drugo sem postavil progo, povedali smo, da ni nič kaj posebnega, naredili smo dve zanki ali tri, ki so jih zvozile tako, kot je bilo treba. Rekli smo samo, naj pokažejo popoln napad, in punce so to upoštevale. Vrgle so se na progo in dirkale, to je tisto pravo stanje, ki ga želimo. Vseskozi smo vedeli, da so blizu, da so dobre. A za dober rezultat med pet ali šest je treba tvegati vse. To je danes dvema zelo dobro uspelo, Robnikovi pa še bo. Čestitke tudi Bucikovi za še ene točke v veleslalomu,« je sklenil Šteharnik.