FOTO: Veličastno slovo snežne kraljice

Team to aMaze, z leve: Damijan Terpin, Andrea Massi, Tina Maze, Nežka Poljanšek, Livio Magoni in Valerio Ghirardi. Foto: pigac.si

MARIBOR – V ciljni areni ob vznožju Mariborskega Pohorja se je več kot desettisočglava množica bučno in čustveno poslovila od najboljše slovenske športnice Tine Maze. Na svojem zadnjem nastopu v svetovnem pokalu in tekmovalni karieri ni prismučala v cilj, temveč si je snela smuči in ciljno črto prečkala peš. Navdušeni obiskovalci 53. Zlate lisice so ji izkazali veliko hvaležnost za vse fenomenalne dosežke na bogati športni poti, snežna kraljica iz Črne na Koroškem pa je uživala v vsakem trenutku druženja s svojimi privrženci.