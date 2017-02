FOTO: V Turčiji pobirajo medalje kot za stavo

Odlični skakalci Nika Križnar, Katra Komar in Timi Zajc. Foto: Slovenia Olympic Team

Slovenska mlada reprezentanca na olimpijskem festivalu evropske mladine v turškem Erzurumu nadaljuje odlične predstave.

Že prvi dan je zlato na petkilometrski preizkušnji teka na smučeh osvojila Anja Mandeljc, deskar na snegu Žiga Ozebek pa v kategoriji paralelnega veleslaloma bron.

V drugem tekmovalnem dnevu so slovenski predstavniki nadaljevali odlične predstave in Sloveniji priborili kar tri odličja. Smučarski skakalec Timi Zajc je blestel na srednji skakalnici in osvojil zlato kolajno v smučarskih skokih, sledili sta mu kolegici Nika Križnar, ki je po nesrečnem padcu v drugi seriji osvojila srebro, ter Katra Komar, ki ji je sledila z bronastim odličjem.