FOTO: Tina Maze: Ne bi rada le pomahala, rada bi nastopila vrhunsko

SÖLDEN – Kocka je padla, Tina Maze bo svojo športno pot končala v Mariboru 7. januarja 2017, ko bo na sporedu veleslalom za zlato lisico. To bo njen 401. nastop v svetovnem pokalu. Za celo sezono 33-letna Tina, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja, nima moči in volje. Tako se je odločila po tehtnem premisleku. »Moja zadnja tekma v finalu svetovnega pokala leta 2015 v Meribelu se je sprevrgla v hudo bitko za veliki globus. Ni mi uspelo, a sem ponosna na ta boj. Ker pa v meni ni bilo dovolj časa, prostora in energije, da bi si lahko predstavljala, da je bila to moja zadnja tekma, sem se odločila, da še enkrat z vrhunsko predstavo nastopim pred domačo publiko. To želim dati svojim pokroviteljem, prijateljem, ekipi in novinarjem ter se jim zahvaliti za vse, kar so storili zame,« je dejala Črnjanka na sinočnji novinarski konferenci v avstrijskem Söldnu. »Ne bi rada le pomahala publiki, rada bi nastopila vrhunsko,« je še dodala Mazejeva, ki pa bo po pravilih Mednarodne smučarske zveze (FIS) zavoljo premora imela visoko številko, višjo od 30. Ali bo FIS naredil kako izjemo, ni pričakovati. Razen če FIS ob Tinini utemeljitvi ne naredi izjeme.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«