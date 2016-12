FOTO: Tako so v Mariboru sprejeli Ilko Štuhec

ZAGREB, MARIBOR – Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je včeraj prispela v Zagreb po dvojni smukaški zmagi v svetovnemu pokalu prejšnji konec tedna v kanadskem Lake Louisu. Kot je dejala na srečanju z novinarji na zagrebškem letališču Franja Tuđmana, se je pred prvo zmago zavedala, da je zmožna dobro smučati, a je evforija sledila po objavi izidov petkovega smuka. Prvo zmago sem doživela evforično, je povedala. »Zamislila sem si dobro vožnjo, čeprav ni bilo idealno ne v petek niti v soboto, a ko sem prišla v cilj je bilo noro.«

Izpostavila je, da se je zelo dobro pripravila na letošnjo sezono in da je vedela, da je sposobna dobro smučati, a je to bilo treba pokazati tudi na tekmi. Priprave za sobotni smuk so bile še težje po petkovi zmagi, je nadaljevala. »Bilo je kaotično. Morala sem se umiriti, zbrati in pripraviti na nov dan. Sproti smo popravljali male stvari, ki smo jih ugotovili med treningom. V soboto smo vsi začeli iz ničle, ker je bil petek zgodovina. Poskusila sem znova uživati in hitro smučati,« je opisala dogajanje v Kanadi.

Izrazila je veliko zadovoljstvo tudi s petim mestom v superveleslalomu v Lake Louisu ter je napovedala, da bo nadaljevala tudi v veleslalomu, najprej v Sestrieru.

Pričakuje nadaljevanje dobrih rezultatov v vseh disciplinah, v katerih bo tekmovala, o kristalnem globusu pa še ne razmišlja. »Vsaka tekma je zase, veliko tega je odvisno tudi od vremenskih razmer, kar mi na nekaterih tekmah v prejšnjih sezonah ni šlo v prid,« je spomnila.

Alpski smučarski klub Branik Maribor je za 26-letno članico včeraj zvečer pripravil sprejem na Trgu Leona Štuklja v Mariboru ob 20. uri.

Štuhčeva je bila v kanadskem zimskošportnem središču peta v nedeljskem veleslalomu, potem ko je v dveh dnevih zmagala na obeh smukih. Dosegla je tretji lep izid v nizu, tretje stopničke v karieri v pokalu pa je zgrešila za vsega 15 stotink. Obenem je v soboto, ko je dosegla 74. slovensko zmago v pokalu, po zmagah v Lake Louisu prehitela tudi najboljšo slovensko smučarsko vseh časov. Tina Maze je pred dvema letoma namreč dosegla edino zmago v tem kanadskem prizorišču.