FOTO: Šport ob meji razdeljene Koreje

Nekdanja olimpijska zmagovalka v umetnostnem drsanju Džuna Kim in olimpijska maskota, beli tiger Suhorang. Foto: Reuters

Avstrijec Stefan Kraft je skakalni generalki končal na prvem in drugem mestu. Foto: AFP

Še manj kot leto dni je do pjongčanških olimpijskih iger. Foto: Reuters

PJONGČANG – Še manj kot leto dni je do slovesnega odprtja 23. zimskih olimpijskih iger (OI) v južnokorejskem Pjongčangu (9. 2. 2018). To bodo po japonskih Saporu in Naganu tretje olimpijske igre v zimskih športih v Aziji, pa tudi naslednje bodo tam, namreč v Pekingu.

Če vemo, da bodo poletne OI leta 2020 v Tokiu, je ob globalnem kitajskem prodoru jasna azijska športno-gospodarska in pokroviteljska nota. So pa v preteklih tednih v Pjongčangu v različnih športih kljub severnokorejskim izstrelitvam balističnih raket že pripravili olimpijske generalke.