FOTO: Šampionka Ilka: Samo vrgla sem se dol in zmagala

CORTINA D'AMPEZZO – Po smukaški preizkušnji, na kateri je Ilka Štuhec osvojila tretje mesto, so v Cortini d'Ampezzo izpeljali še superveleslalom za svetovni pokal. Prva je šla na progo prav Štuhčeva ter bila daleč najhitrejša, saj vodstva več ni izpustila iz rok. Po prvi zmagi v disciplini je bila zelo zadovoljna.

Potem ko je zmagala še v tretji disciplini v tej sezoni, po treh zmagah na smukih in zmagi v kombinaciji, je bila 26-letna Mariborčanka zelo zadovoljna, čeprav je morala kar nekaj časa preživeti v boksu za vodilno: »Bilo je fantastično, ni bilo samo videti tako. Pogoji so bili zelo, zelo dobri. Včeraj pri izbiri startnih številk sem si rekla, v redu, bom vzela enko, dobro pogledam progo in se vržem dol pa bo kar bo. V superveleslalomu je problem, ker imaš malo manj informacij s proge, a sem si dobro zamislila, kako bom odpeljala, in res sem uživala.«

Za tem je odgovorila na vprašanje, kako se je počutila ob čakanju na mestu vodilne: »Vsakič, ko je bila kakšna dobro na poti, me je malo stiskalo. Bila sem nervozna, a sem vedela, da sem svoje naredila, in to zelo dobro, morala sem samo počakati na razplet tekme. O občutkih na najvišji stopnički in poslušanju slovenske državne himne Zdravljice pa je še dodala: »Super sem se počutila. Ponosna sem nase, saj mi prejšnji vikend v Garmischu ni šlo. Smučala sem daleč od tega, kar znam. Vesela sem, da mi je do tega tedna uspelo urediti stvari in smučati tako kot znam.«

Štuhčeva še tako dobre sezone ni imela nikoli poprej, postaja pa tudi zelo vsestranska smučarka, saj je zmagam v hitrih disciplinah dodala še prve osvojene slalomske in veleslalomske točke.

Vožnja Štuhčeve je bila fantastična od starta do cilja

V nasprotju z včeraj v njeni vožnji ni bilo vidne niti ene napake, to pa ji je na koncu prineslo čas 1:19,81. Ta se je na koncu izkazal za najboljši čas dneva. Štuhčeva v ciljni areni še nikoli ni stala na mestu vodilne tako dolgo, najnevarnejši napad pa je spremljala pri startni številki 20, ki jo je nosila domača predstavnica Sofia Goggia. Italijanka je bila ob zadnjem merjenju časa še v vodstvu za 16 stotink sekunde, v spodnjem delu pa ni mogla ponoviti vožnje v tej zimi najboljše slovenske alpske smučarke in tako pripeljala v cilj z zaostankom 0,31 sekunde.

Trener Štuhčeve Grega Koštomaj je bil po tekmi navdušen: »Zgodba se nadaljuje. To je bil spet en pozitiven pristop, bila je sproščena, pogoji so bili odlični. Uživala je in se držala dogovorjenega, naredila je to, kar je bilo potrebno. Smučanje je bilo odlično in rezultat tako ne more izostati. Neugodno je, ko s številko ena dolgo čakaš na razplet tekme. Nekatere so bile še malo hitrejše. Danes je bil čas na naši strani. Res iskrene čestitke Ilki za vrhunsko smučanje. Presrečen sem za to, kar ji uspeva.«

Pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo od 6. do 19. februarja v švicarskem St. Moritzu, se bo karavana svetovnega pokala v torek ustavila še na Švedskem v Stockholmu, ki bo drugo leto po vrsti prizorišče spektakularnega mestnega paralelnega slaloma, znova pod zelo močnimi žarometi.