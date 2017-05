FOTO: Risi brez možnosti proti svetovnim prvakom

PARIZ – Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi svetovnega prvenstva v Parizu izgubila s Kanado z 2 : 7 (0 : 3, 1 : 3, 1 : 1).

Tako kot pred prvo tekmo so tudi pred drugo na letošnjem SP slovenski hokejisti imeli težave. Pred dvobojem s Švico so zaradi poškodbe ostali brez Žige Panceta, pred tekmo s Kanado pa so izvedeli, da bodo dve tekmi igrali še brez Žige Jegliča. Eden ključnih mož slovenske ekipe je dobil kazen krovne zveze IIHF zaradi prekrška na tekmi proti Švici; kot so kazen obrazložili pri IIHF, je Jeglič ob menjavi na ledu pri vstopu v prostor za igralce namerno brcnil Švicarja Thomasa Rufenachta, kar predstavlja nevarno igro in kršitev pravil IIHF.

Pričakovan pritisk Kanade se je začel že v prvih sekundah tekme. Kanada je povedla s 5 proti 0, potem je le sledilo olajšanje na slovenski strani. Lepo akcijo v 36. minuti je začel Robert Sabolič, ki je pobegnil po levi strani in natančno podal v sredino, kjer je plošček pričakal Jan Muršak in ga preusmeril v mrežo za znižanje na 1 : 5. A je prejeti zadetek pomenil le novo spodbudo za slovenske tekmece, ki so hitro spet pomešali slovensko obrambo in poskrbeli še za dva zadetka.

Za lepši konec tekme pa je nato Slovenija v 58. minuti le dosegla še drugi gol, ko je bil po gneči pred vrati Kanade najbolj spreten Jan Urbas in poskrbel za končnih 2 : 7.

Slovenija bo imela v ponedeljek prvi prost dan na prvenstvu, v torek Slovence nato čaka dvoboj tretjega kroga z Norveško.