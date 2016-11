FOTO: Padec in preobrat! Namesto Petra zmagal Domen

KUUSAM – Kljub temu, da je Peter Prevc pokazal izvrstno formo, mu je zmaga po nesrečnem padcu za las ušla. Pristal je na tretjem mestu, zmage pa se evseli njegov mlajši brat Domen Prevc.

Sedemnajstletni Domen je zmagal na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Kuusamu na Finskem, kar je njegova prva zmaga v tem tekmovanju. Skočil je 138,5 in 140,5 m (321,8). Serijski zmagovalec minule zime Peter Prevc in branilec velikega globusa je bil kljub padcu v finalu tretji (143 in 140,5 m, 316,7).

Med bratoma Prevc je bil drugi Nemec Severin Freund (140 in 140 m, 318,3). V finalu je nastopil še tretji Slovenec Jurij Tepeš, ki je skočil 128 m in 139 m (283,2 točke) in je bil 23.

V finale se nista uvrstila Slovenca Nejc Dežman, ki je bil 41. (126 m, 127,3) in Anže Lanišek, ki je končal na 43. mestu (125 m, 124,7).