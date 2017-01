FOTO: Ojoj, poglejte kam mu je med objemanjem Tine ušla roka

MARIBOR – Tina Maze je na Pohorju sklenila bogato kariero, v kateri je osvojila praktično vse, kar se osvojiti da. Več kot 15 tisoč gledalcev je bučno pozdravilo njen zadnji prihod v cilj.

Črnjanka je veleslalom za 53. Zlato lisico začela s štartno številko 34. Pred začetkom je pomahala navijačem, nato pa se je spustila po pohorski strmini. Sredi vožnje se je ustavila in objela svojo ekipo na čelu z Andreo Massijem, nato je prismučala do vznožja, se ustavila pred ciljno črto, si snela smučke in ob bučnem aplavzu pozdravila več kot 15-tisočglavo množico navdušenih navijačev.

Smo pa med njenim slovesom ujeli zanimiv trenutek, saj je njenem nekdanjemu trenerju Valeriju Ghirardju za trenutek spolzela roka k Tinini ...