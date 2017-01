FOTO: Na Zlati lisici padali slovenski rekordi

MARIBOR – Mikaela Shiffrin je zmagovalka slalomske tekme za 53. Zlato lisico. Letošnje tekmovanje na Mariborskem Pohorju se je sklenilo z dvema Slovenkama v prvi deseterici. Ana Bucik je bila 7., Ilka Štuhec 10. Ana je na tekmah za svetovni pokal prvič končala v deseterici, Ilka Štuhec pa je bila prvič v življenju 10. na slalomih za svetovni pokal, potem ko se je sploh prvič uvrstila v finalno vožnjo na slalomskih tekmah.

Drugo mesto je pripadlo Švicarki Wendy Holdener (+ 0,19), tretja je bila Švedinja Frida Hansdotter (+ 0,31). Takšna razvrstitev na prvih treh mestih je bila tudi po prvi vožnji. Shiffrinova, ki je bila na sobotnem veleslalomu v Mariboru četrta, je s slalomsko zmago dobila tudi pohorsko kombinacijo. Druga v seštevku obeh tekem je Holdenerjeva, tretja Italijanka Manuela Mölgg, najboljša Slovenka v tej razvrstitvi je Štuhčeva na petem mestu.

Najboljše tri v kombinaciji pohorskega pokala, torej veleslaloma in slaloma, so prejele tradicionalne zlate broške iz rumenega, belega in rdečega zlata, ki predstavljajo znak Zlate lisice. Gre za tradicionalne nagrade najboljšim v pohorski kombinaciji od leta 1995, pred tem so v kombinaciji obeh tekem dobile za nagrado lisičje kožuhe.

Bucikova je bila po prvi vožnji 15., v drugi pa je s prednostjo 36 stotink prevzela vodstvo pred Italijanko Chiaro Costazza. Naša slalomistka je ubranila napad kar devetih tekmovalk, ki so bile hitrejše na prvi progi. Prehitela jo je šele Čehinja Šarka Strachova, ki je bila šesta po prvi vožnji. Ilka, ki si je s startno številko 33 priborila svoj prvi slalomski finale v svetovnem pokalu, je za Ano zaostala za 37 stotink sekunde.

Med tistimi, ki so odstopile v prvi vožnji, so bile tudi Slovenki Maruša Ferk in Klara Livk ter zmagovalka zagrebške tekme Slovakinja Veronika Velez Zuzulova. Za drugo vožnjo sta bili prepočasni Meta Hrovat na 45. mestu in Saša Brezovnik na 46. mestu.

Po s čustvi nabitem veleslalomskem slovesu najuspešnejše slovenske alpske smučarke vseh časov Tine Maze se je tako danes Zlata lisica končala s slalomom, organizatorji pa so lahko z razmerami in obiskom več kot zadovoljni.

Čeprav za naše letos ni bilo zmagovalnih stopničk tako kot lani, ko je bila Ana Drev druga na veleslalomu, so dosegle lep ekipni uspeh. Ana je bila 8., Štuhčeva je s 14. mestom postavila svoj najboljši izid tudi v veleslalomu, Tina Robnik pa je osvojila 19. mesto.

Naslednji slalom bo v torek pod žaromet v avstrijskem Flachauu.