FOTO: Lundqvist zaklenil vrata, Švedi končali prevlado Kanade

KÖLN – Hokejisti Švedske so svetovni prvaki za leto 2017. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so v Kölnu po kazenskih strelih premagali Kanado z 2 : 1 (0 : 0, 1 : 0, 0 : 1; 1 : 0). Bron so si zagotovili Rusi, ki so v malem finalu premagali Finsko s 5 : 3 (1 : 0, 3 : 1, 1 : 2).

Švedska si je zagotovila deseti naslov prvaka, zasluge pa imajo predvsem vratar Henrik Lundqvist z 42 obrambami ter Oliver Ekman Larsson in Nicklas Backström, ki sta zadela kazenska strela. V rednem delu je za Švedsko zadel Victor Hedman (40.), za Kanado pa Ryan O'Reilly (42.).

Rusija je osvojila bron, potem ko je v malem finalu s 5:3 premagala Finsko. Rusi so mali finale odlično začeli, z dvema zadetkoma Nikite Guseva, enim Vladimirja Tkačjova in golom Bogdana Kiseleviča v 29. minuti vodili s 4:0. A so se Finci začeli vračati, po golih Mikke Rantanena, Mikke Lehtonena in Veli-Mattija Savinainena pa so bili v 46. minuti le še pri zaostanku 3 : 4. A podobnega preobrata, kot so ga uprizorili Kanadčani v polfinalu, ni bilo. Za Rusijo je zadel še Nikita Kučerov in v 49. minuti postavil končni izid.