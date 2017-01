FOTO: To je Tini v slovo dejal predsednik države

MARIBOR – Tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v Mariboru si je danes ogledal tudi slovenski politični vrh na čelu s predsednikom Borutom Pahorjem, premierjem Mirom Cerarjem in ministrico za znanost, izobraževanje in šport Majo Makovec Brenčič. Na tribuni za pomembneže je najvišje vihrala slovita Pahorjeva Zastava slavnih.

Dan je bil poseben, temperatura je bila res nizka, 12 stopinj Celzija pod ničlo, a sončni žarki so dobro ogreli prizorišče pod Mariborskim Pohorjem. Napovedi so se uresničile, najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je navijačem pomahala v slovo. Ko se poslovi takšna legenda slovenskega športa, najvišji predstavniki slovenske oblasti po navadi ne manjkajo, pa čeprav si športne prireditve na domačih tleh ogledujejo tudi sicer.

Med njimi je vsekakor predsednik republike Borut Pahor, ki tokrat ni manjkal. Pravzaprav je bil med navijači ob progi za Zlato lisico že velikokrat. »Ne spomnim se, katera lisica je to zame, tukaj sem bil že večkrat, ne vem natančno, kolikokrat,« je uvodoma dejal predsednik, ki je po prvi vožnji Tini Maze v cilju predal tudi šampionski lovorov venec. »Na neki način je vsaka tekma nekaj posebnega, zlasti tukaj, zlasti v zadnjih letih, ko so vremenske razmere tako zelo spremenljive, a danes je bila ta tekma vseeno nekaj posebnega, slovo Tine Maze,« je dejal Pahor.

Predsednik je Korošico označil kot velik navdih. »Mislim, da je to odhod šampionke, ki je pustila veliko, dolgo, slavno sled, ne samo v slovenskem smučanju in športu, in navdihnila veliko mladih ne samo za šport, ampak tudi za to, da je treba vlagati v svoje delo, v svoje znanje, v svoj talent. Pustila je tako močan navdih, da ji moramo biti od srca hvaležni,« je sklenil Pahor.