FOTO: To je to! Nova svetovna prvakinja Ilka ugriznila v zlato

ST. MORITZ – Na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu je sledil še zadnji korak. Na svečani podelitvi medalj je Ilka Štuhec, nova svetovna prvakinja v smuku, okoli vratu dobila zlato medalji.

No, njena zmaga je evforijo povzročila tudi v vrstah slovenske ekipe v Švici. Predstavniki švicarskih in drugih medijev pa se ne morejo načuditi fenomenu slovenskega smučanja, ko sta Slovenki osvojili zaporedna smukaška naslova svetovnih prvakinj na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih po vrsti.

»Super, enkratno, fenomenalno. Obilico smole je imela v superveleslalomu, potem je sledil odstop v alpski kombinaciji, saj je bila pripravljena za še več medalj. Zelo smo veseli, da ji je na koncu uspelo. Čestitam Ilki, potem njeni mami Darji Črnko, trenerju Gregi Koštomaju, kineziologinji Anji Šešum. Fenomenalno! Mislim, da si je to popolnoma zaslužila,« je bil prvi odziv glavnega trenerja slovenske ženske nacionalne reprezentance za svetovni pokal Denisa Šteharnika.

O fenomenu slovenskega smuka, ko je Tino Maze na prestolu smukaške svetovne prvakinje nadomestila Ilka Štuhec, pa je dejal: »V hitrih disciplinah ne moremo iti tako na široko, kot druge države, treba se je maksimalno osredotočiti na tisto najboljšo tekmovalko in njej ponuditi najboljše možnosti. Je zelo dober občutek, da se vidi, da se lahko tudi ena majhna nacija, ki nima toliko na razpolago, v eni takšni disciplini približa največjim nacijam oziroma, da smo od njih celo hitrejši. Mislim, da je to velik uspeh in spodbuda za vse druge tekmovalke in tekmovalce.«

Fenomen slovenskega smuka je še večji, saj Slovenija ne premore smukaškega poligona. Šteharnik ob tem doda: »Upam, da bo poslej mogoče kaj lažje, da bomo lažje v Sloveniji dobivali dobre pogoje za treninge. Tisto, kar imamo, imamo, a bi to, kar imamo, najboljše izkoristili, kar je možno. Žal treningi v urah od 7. do 9. dopoldne niso dovolj. Zato je pač treba biti večino časa v tujini, kar seveda stane.«

Ilko pozna še vse od najmlajših kategorij

Ena od tekmovalk, ki se želi še bolj posvetiti smuku, je Maruša Ferk, ki Ilko pozna še vse od najmlajših kategorij. Ferkova je nov slovenski naslov pospremila zelo čustveno, potočila je tudi kakšno solzico, čeprav sama ni bila na odru za zmagovalke. »Mislim, da moja vožnja ne pride toliko do izraza, ker pač imamo novo svetovno prvakinjo, kar je super. Meni je v bistvu že zmanjkalo vode v očeh, ne gre več ven, drugače bi sigurno še jokala. Ali pa, evo že prihajajo solze,« je povedala Ferkova.

»Sigurno se zelo pozna, da je Ilka trenirala poleti na južni polobli s slovensko moško smukaško ekipo. Tudi jaz sem letos bila z moško francosko ekipo za evropski pokal, sem se jim priključila za štiri dni, kar je bil čisto drugačen občutek. Si tam z njim, in čeprav sem ženska, jih želim premagati, čeprav so boljši, hitrejši. Je drugače, kot ko se merimo punce med sabo. Če se jim približaš, je to še toliko več vredno, potem veš, da si lahko še toliko hitrejši,« nadaljuje Ferkova.

Glede proslavljanja novega velikega dosežka pa je dejala: »Moram Ilko vprašati, kaj načrtuje in kako bo proslavila medaljo, mislim pa, da bo čaga.«