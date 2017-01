FOTO: Je Massi v Tininem objemu solzen?

Se je slovo njegove punce in najboljše tekmovalke, s katero je delal, Tine Maze trenerja Andree Massija dotaknilo tako, da so se mu orosile oči?

Tega po posnetkih s proge ne moremo sklepati, se je pa gotovo na zgodovinsko soboto dopoldne, ko se je od profesionalnega smučanja poslovila najboljša slovenska športnica vseh časov, orosilo marsikatero slovensko oko, ki je bilo mokro že v preteklosti, ko je Tina na tekmovanjih dosegala fantastične uspehe.

Tako so dogajanje videli Avstrijci.

Zlata z olimpijskih iger, dvakrat

STA je zbrala dosežke, s katerimi se Tina ni zapisala zgolj v slovensko, ampak v svetovno zgodovino. Je najuspešnejša slovenska udeleženka zimskih olimpijskih iger v zgodovini s po dvema zlatima in srebrnima medaljama ter druga vseh časov. Pred njo je le serijski zmagovalec iz prejšnjega stoletja Leon Štukelj, ki je osvojil šest olimpijskih medalj, od tega tri zlate.

Tina Maze je bila med redkimi slovenskimi športniki, ki jih je doletela čast, da so bili nosilci slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger. S trobojnico je na stadion na čelu slovenske ekipe vkorakala leta 2010 v Vancouvru, kjer si je priborila dve srebrni odličji in ju nadgradila štiri leta pozneje s prvima mestoma v ruskem Sočiju. Na SP v alpskem smučanju v ameriškem Vailu in Beaver Creeku je leta 2015 osvojila zlato v smuku in kombinaciji ter srebro v superveleslalomu, kar sta zadnji slovenski medalji na SP; v ženski konkurenci vseh časov na svetu je na sedmem mestu po številu in žlahtnosti odličij; ima štiri zlate in pet srebrnih medalj.

Kot edina v slovenski zgodovini je zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala v alpskem smučanju in je kot najboljša slovenska tekmovalka v zgodovini na čelu po številu prvih mest v zgodovini svetovnega pokala s 26 zmagami. V zmagoviti sezoni svetovnega pokala 2012/13 je končnim seštevkom 2414 točk in izboljšala številne rekorde. Med drugim je prehitela slovitega Herminatorja, avstrijsko legendo Hermanna Maierja, in rekord popravila za kar 414 točk.

V Mariboru začela in končala

Njena življenjska in športna pot se je začela v Črni na Koroškem. Rojena je bila 2. maja 1983 v Slovenj Gradcu in se je že s tremi leti naučila smučati v domačem kraju. V osnovni šoli je poleg smučanja trenirala tudi odbojko in se učila igrati klavir. Po končani osnovni šoli je obiskovala gimnazijo na Ravnah na Koroškem in bila hkrati sprejeta v žensko smučarsko reprezentanco B. S 15 leti je začela tekmovati v svetovnem pokalu. Debitirala je v Mariboru 2. januarja 1999 ko je nastopila v 1. vožnji veleslaloma za Zlato lisico, a je ni končala. Na prve stopničke je morala še malce počakati.

Pokazala je velik potencial, še posebej v veleslalomu, in sledila je nagrada. Kasneje je dodala vse discipline. Na veleslalomu v Mariboru je 4. januarja 2002 z drugim mestom osvojila krstne stopničke v svetovnem pokalu. Takrat je bila od nje boljša le Švicarka Sonja Nef.

Še istega leta, ob začetku sezone 2002/03, je dokazala, da stopničke niso bile preblisk in še manj muha enodnevnica. Najuspešnejša slovenska alpska smučarka je svoj zmagoviti pohod začela na ledeniku Rettenbach nad Söldnom pred 14 leti. Krstna zmaga leta 2002 je sicer imela manjšo lepotno napako, najvišjo stopničko zmagovalnega odra si je takrat delila z domačinko Nicole Hosp in Norvežanko Andrine Flemmen.

Na naslednjo zmago, ki je bila povsem njena, je čakala dve leti. Dosegla jo je v švicarskem St. Moritzu 22. decembra 2004, ko je za 12 stotink sekunde ugnala Švedinjo Anjo Pärson. Seveda si je Tina Maze, opogumljena z dobrimi rezultati, želela, da bi prišla na raven športne prijateljice iz otroštva, hrvaške šampionke Janice Kostelić. Do te ravni pa je moralo preteči še nekaj časa, v katerih je doživela vzpone in tudi padce, ko je skoraj pomislila, da bi vse skupaj končala.

Brez zavetja Smučarske zveze Slovenije

Na nekatere okoliščine ni imela vpliva. Mnoge menjave ekip so jo skoraj prepričale, da konča svojo smučarsko kariero. Ampak iz tega je nastala briljantna ideja. V letu 2008, sta s prvenstveno atletskim in kondicijskim trenerjem, učiteljem telovadbe, Italijanom iz obmejne Gorice Andreo Massijem ustanovila samostojno, zasebno ekipo, imenovano Team to aMaze. Ubrala sta drugačno pot, ostala brez zavetja Smučarske zveze Slovenije (SZS), finančnih prihodkov in bila prisiljena poskrbeti za vse sama.

Samostojna pot se je izkazala za prelomno ter pravilno in je prinesla velik uspeh. Od takrat se Tina ni nikoli vrnila nazaj domov brez medalje na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Kombinacije koroške trme in prizadevnosti ter italijanske samozavesti, ko prav nič ni bilo nemogoče, je prinesla največje dosežke v zgodovini slovenskega olimpijskega športa. Šestnajst let starejši Massi je bil od vsega začetka njen kondicijski trener, vodja ekipe, strateg uspehov ter življenjski partner. Od njega se je Tina naučila najpomembnejše lekcije: da je velika razlika med biti drugi ali pa biti zmagovalec.

Črnjanka je zmagala v vseh petih disciplinah alpskega smučanja (14 veleslalomov, 3 kombinacije, 4 slalomi, 1 superveleslalom, 4 smuki), zbrala je kar 81 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu (11 smukov, 17 superveleslalomov, 28 veleslalomov, 17 slalomov, 6 kombinacij, 2 paralelna slaloma). Izjemna je tudi bera na največjih tekmovanjih. Skupaj je osvojila 13 medalj na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, od tega šest zlatih in sedem srebrnih.

V svoji najboljši sezoni 2012/13 je nanizala 11 zmag in zmagala v posebnem seštevku veleslaloma, superveleslaloma in superkombinacije, v tej disciplini takrat niso podelili malega globusa, tako da ima uradno le dva. V posebnem slalomskem in smukaškem seštevku pa je bila druga. Popravila je tudi prejšnji Maierjev rekord (22) po številu stopničk v eni sezoni (24).

Končala je fakulteto

Tekmovalno pot je po olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju podaljšala še za eno sezono ter leta 2015 nastopila na svetovnem prvenstvu v ameriškem Vailu in Whistlerju, na katerem je zmagala v alpski kombinaciji in v smuku ter bila druga v superveleslalomu. Vse do konca sezone 2014/2015 je bila dramatičen boj za še drugi veliki kristalni globus, a ga je nato z razliko pičlih 22 točk prednosti na koncu v Meribelu osvojila Avstrijka Anna Fenninger (zdaj Veith).

Po koncu sezone si je maja 2015 lani vzela tekmovalni premor. Med umikom iz tekmovalnega športa je dokončala študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter si pridobila naziv profesorice razrednega pouka, a se v poklicu še ni preizkusila. Začela je delati kot strokovna komentatorka na TV za mikrofonom Eurosporta. Njena zgodba je dobila tudi pravljično obliko v slikanici z naslovom Tina in medvedja moč založbe DZS z besedilom Primoža Suhodolčana in ilustracijami Gorazda Vahna.

Tina Maze je pokazala tudi žilico za glasbeno nastopanje, med drugim je na prireditvi športnik leta 2010 tedanji zmagovalki in rojstno dnevni slavljenki Petri Majdič na klavirju zaigrala Vse najboljše. Med pripravami na sezono 2012/13 je posnela svojo prvo pesem z naslovom My Way is My Decision (Moja pot je moja odločitev) v sodelovanju z Raayem in Matjažem Jelenom. O skoku v glasbene vode je napisala tudi blog.

Novica o njeni pevski karieri je pritegnila tudi tuje medije. Pesem je bila predstavljena 26. oktobra, dan pred prvo tekmo sezone v Söldnu. Video je postal najhitreje rastoč nov video po številu ogledov katerega koli slovenskega izvajalca, saj je v zgolj treh dneh dosegel pol milijona ogledov. Prva dama slovenskega športa je tudi daleč najbolj všečkana slovenska športnica na facebooku.

Nagrajena in slavljena

Je šestkratna dobitnica nagrade za slovensko športnico leta, ki jo podeljuje Društvo športnih novinarjev Slovenije, prejemnica Bloudkove plakete in nagrade. Leta 2013 jo je slovenski predsednik Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem.

Bralci časnika Gazzetta dello Sport so jo leta 2014 razglasili za najboljšo športnico na svetu, leto pred tem je bila po izboru evropskih tiskovnih agencij razglašena za evropsko športnico leta, dobila pa je tudi pokal Sergea Langa za najboljšo alpsko smučarko leta. Leta 2014 je bila nominirana za svetovno športno nagrado laureus.

Tina Maze je dobila tudi svojo poštno znamko, ime svoje šampionske ekipe pa je posodila proizvajalcu energijskih pijač. Leta 2015 je slovenski biolog Matjaž Gregorič v Južni Afriki odkrito vrsto pajka v čast Tini Maze poimenoval Caerostris tinamaze.

Ni vse lepo, kar se sveti

Po 20 mesecih odsotnosti se je odločila, da bo prav v Mariboru, kjer je prvič nastopila in nato tudi stopila na zmagovalni oder, tudi končala športno pot. Ob slovesu se je zgodil tudi nov nepotreben spor s SZS glede sponzorskega deleža na tekmi, eden od mnogih v njeni karieri, ki je polnil medijske strani ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Zgladili so ga tako, da je nastopila v slovenskem tekmovalnem dresu, vendar brez sponzorskih obeležij, tako svojih kot tudi zveze.

Dogodkov, ki so bili odmaknjeni od oči javnosti in jih je morala Tina Maze preživeti in nato nadaljevati svojo zmagovito pot, je še veliko. Zato, kot se je zgodba začela, se tudi končuje z njenimi besedami: »Če niste pripravljeni na vse, zares vse, raje zaprite knjigo. Ni vse lepo, kar se sveti!«