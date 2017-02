FOTO: Ilka razkrila »krivca« za zmago, Slovenija ji čestita

Ilka Štuhec je Tina Maze. Slovenija ima tako dve smukaški svetovni prvakinji, čeprav Slovenija ne premore enega pravega smukaškega poligona. S smukom pa se profesionalno ukvarja le peščica zanesenjakov. ST. MORITZ –je nova svetovna smukaška prvakinja . Vso konkurenco je pokorila na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu ter osvojila naslov najboljše na svetu v kraljevski disciplini. Za 26-letno Mariborčanko je to prvi naslov na največjih prvenstvih. Kot je dejala, so bili ključne minute pred nastopom, ko je bila spet tista prava. Pred dvema letoma v Beaver Creeku je zmagala. Slovenija ima tako dve smukaški svetovni prvakinji, čeprav Slovenija ne premore enega pravega smukaškega poligona. S smukom pa se profesionalno ukvarja le peščica zanesenjakov.

Štuhčeva je z enim pogledom že usmerjena v zimske olimpijske igre, ki bodo čez eno leto v Južni Koreji: »Olimp pride drugo leto. To še 'glih' ni. Je pa ravno tako nekaj posebnega, ni pa še čisto za mano vse skupaj prišlo pravzaprav.« Povezane vsebine Ilka Štuhec je svetovna prvakinja! VIDEO: Tako je Ilka Štuhec potrdila, da je smukaška kraljica Na vprašanje, kdo je še zaslužen za zmago, pa je odgovorila: »Definitivno mama, da sem takšna, kot sem.« Štuhčeva, njena mama Darja Črnko, trener Grega Koštomaj in kineziloginja Anja Šešum tvorijo zmagovalno ekipo. Štuhčeva še ostaja na prvenstvu in bo nastopila tako na veleslalomski kot slalomski tekmi. Štuhčeva še ostaja na prvenstvu in bo nastopila tako na veleslalomski kot slalomski tekmi.

Nad njenim uspehom so navdušeni domala vsi Slovenci, zbrali smo nekaj komenatarjev.

E, ta objem @marusaferk, ki se je vrgla k @ilkastuhec, pove marsikaj, če ne vse. To je pa res bil epski objem! Taki, timski duh. — Jaša Lorenčič (@JasaLorencic) 12 February 2017

Za čudovito nedeljo poskrbela super šampionka @ilkastuhec ... — Dejan Zavec (@DejanZavec) 12 February 2017

St. Moritz: zadnja minuta spusta Ilke Štuhec. Komentira Aleš Smrekar. https://t.co/C7UNYSgoUL pic.twitter.com/Tt9DrL7mnG — Val 202 (@Val202) 12 February 2017

'Back to back' svetovna naslova v ženskem smuku !! Smučarski svet se praska za ušesi.. BRAVO @ilkastuhec #respect — Jure Kosir (@JureKosir) 12 February 2017