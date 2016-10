FOTO: Ana Drev nadaljuje, kjer je končala

SÖLDEN – Uvodni veleslalom alpskih smučark v Söldnu je prinesel največ veselja Švicarki Lari Gut, ki je skoraj za sekundo in pol deklasirala konkurenco. Najbližje ji je prišla Američanka Mikaela Shiffrin (+1,44), tretja je bila Italijanka Marta Bassino. Precej zadovoljstva je bilo tudi v slovenskem taboru. Točke sta osvojili Ana Drev, bila je deseta, Tina Robnik pa 19. Da je bil to res uspešen vikend za obe, potrjuje pogled v statistiko – obe sta zabeležili najboljši uvrstitvi v Söldnu.



Mešani občutki



Po prvi vožnji je kazalo še nekoliko bolje. Ana Drev je bila 8., Tina Robnik pa 11. Ana Bucik je bila prepočasna za drugi nastop, Katarina Lavtar pa ni končala prve vožnje, pristala je v snegu. Na tekmi je nastopilo 66 smučark. »Imam malce mešane občutke. Vseeno se mi zdi, da ne smem biti preveč kritična do sebe. Deseto mesto je tudi nekaj in precej boljše, kot je bilo v preteklosti na uvodu v sezono,« je v cilju razmišljala Ana Drev, ki je lani eksplodirala v veleslalomu, ambicij pa ji ne manjka niti letos. V enem izmed pogovorov je njen trener Denis Šteharnik napovedal, da varovanka cilja na mali kristalni globus. »Priznam, da sem bila močno šokirana ob prihodu v cilj. Zaostanek, dve sekundi in pol, je bil res velik. Že res, da nisem odpeljala najboljše z zadnjih treningov, a razlika je bila še vedno velika,« se je zavedla, da s prvo vožnjo ni opravila najboljše. Ker ve, da se lahko učiš od najboljših, je priznala, da si je večkrat ogledala prvi nastop Švicarke Gutove. »Res je vredna ogleda. Ni bila le za razred, ampak za dva razreda boljša od nas. Mislim pa, da ji bomo kmalu prišle bližje in jo tudi prehitele,« pa Drevova ne meče puške v koruzo. »Drugo vožnjo sem začela precej odločneje. Ko sem gledala čase po prvem teku, mi je bilo jasno, da lahko z dobrim nastopom pridem tudi na stopničke,« je nadaljevala Ana, ki pa ji ni jasno, kako in kje je v zadnjih 20 vratih druge vožnje izgubila sekundo in pol! Kljub temu je z 10. mestom vknjižila sploh najvišjo uvrstitev v karieri, odkar nastopa na ledeniških premierah na zahodu Avstrije. »Mirno lahko rečem, da bom poskušala vzeti dobre zadeve s sabo. Na tej uvrstitvi v Söldnu ustvarjam zdaj sezono dalje,« je polna optimizma zapustila dolino Ötzi in odhitela domov. Sprva bo nekaj počitka, vmes temeljita analiza, nekateri so celo namigovali, da so krive smuči, a je Ana to zavrnila, potem pa priprava na nove preizkušnje. Prihodnji mesec, 26. novembra, bo drugi veleslalom svetovnega pokala za dame gostil ameriški Killinghton. »Terena v ZDA ne poznam, se pa veselim, da nas čaka nekaj novega. Motivirana sem zelo in željna, da pridem še korak višje,« je dodala Drevova, ki bo odšla v Združene države Amerike teden pred tekmo, da se spozna s terenom. V slovenskem taboru pa so se razveselili dosežka Tine Robnik, ki je tretjič v karieri, točneje v manj kot enem letu, prišla do točk svetovnega pokala. »S prvo vožnjo sem presenetila samo sebe. Drugi nastop je bil zadovoljiv, napadla sem, a ni bilo dovolj, zato z 10. mestom ob prihodu v cilj nisem bila navdušena. Morda sem premalo tvegala. Očitno sem se premalo spustila v ravnino in zato s sabo odnesla premalo hitrosti,« je v ciljni areni razmišljala 25-letna Robnikova. »Pridobila sem samozavest. Imela pa sem jo že prej, saj so mi tudi na treningu uspevale tehnično dovršene vožnje,« pa z velikim elanom nadaljuje sezono članica SK Luče.



Italijanka prvič



»Nastop v Söldnu je vedno nekaj posebnega. Tokrat še bolj, saj sem prišla prvič kot branilka naslova najboljše iz minule sezone,« je dejala Švicarka Lara Gut in priznala, da je bila precej živčna pred začetkom sezone. »Zjutraj je bilo boljše – rekla sem si, lep dan je, rada imam progo, uživam v smučanju. Naj ne razmišljam, ampak le smučam. To mi je svetovala tudi moja ekipa,« je Švicarka pojasnila, kako se je izvila iz krempljev treme in stresa. »Ponosna sem na to zmago. Prva vožnja je bila zelo hitra, druga pa bolj boj,« pa je pokomentirala še nastop na 192. tekmi v svetovnem pokalu, še devetnajstič pa je zmagala. Da je naredila korak naprej tudi v bazični panogi smučanja veleslalomu, je z 2. mestom dokazala Američanka Shiffrinova. Na tretje mesto se je zavihtela 20-letna Italijanka Marta Bassino, ki je na ledeniški premieri na Tirolskem sploh prvič v karieri stopila na stopničke za zmagovalke.