Finale ne obeta blesteče zime

POKLJUKA – Če se po začetku jeseni zima pozna, se slovenskim smučarskim skakalcem ne obeta prav blesteča olimpijska sezona 2017/18. Izbranci glavnega trenerja Gorana Janusa ter njegovih pomočnikov Janija Grilca in Nejca Franka namreč na zadnjih dveh tekmah letošnje velike nagrade FIS v Hinzenbachu in Klingenthalu, ki so se ju udeležili tako rekoč vsi najboljši, niso igrali vidne vloge. Na srednji napravi v Zgornji Avstriji sta se v finale prebila le Anže Lanišek (12.) in Peter Prevc (17.), na sklepnem dejanju na skrajnem vzhodu Nemčije pa se je do točk dokopal zgolj Anže Semenič (24.), kar je bilo precej manj, kot si je pred odhodom na zadnji postaji želel tudi Janus. Že res, da Prevc (0,07 m/s, –0,8 točke) in Lanišek (–0,04 m/s, +0,5 točke), ki sta se s 34. oziroma 39. dosežkom že po uvodni seriji poslovila od Klingenthala, nista imela najboljših razmer v zraku (za primerjavo: Semeniču so, denimo, pri prvem skoku zaradi ugodnega vetra odvzeli kar 17,1 točke!) in da 21-letni Domžalčan po prestani bolezni še ni povsem pri močeh, pa vendarle...

Člani naše reprezentance A so predvčerajšnjim močno zaostali za načrtovano elitno deseterico v areni Vogtland, ki že precej natančno nakaže razmerja moči na snegu; v prejšnji sezoni se je, denimo, kar šest skakalcev, ki so preizkušnjo na plastični podlagi v Klingenthalu končali med najboljšimi 10, tudi v končni razvrstitvi svetovnega pokala zvrstilo do 10. mesta. Zlasti Prevcu, ki še zmeraj preveč niha v formi, bi en takšen vrhunski rezultat nadvse dobro dél. Z njim bi pač dobil potrditev, da je kljub poletni krizi vendarle na pravi poti. Deloma jo je dobil v torkovi poskusni seriji, v kateri je imel celo drugi dosežek (137 m) za neprekosljivim Poljakom Dawidom Kubackim (144 m), iz katerega bo lahko izhajal v pripravah za zimo. »Iz tega skoka bo moral izhajati in še kaj dodati, predvsem pa bo moral postati precej bolj stanoviten. V uvodni seriji je bil nato preveč neučakan, saj je odskočil veliko prezgodaj,« je Janus povedal o 25-letnem skakalcu kranjskega Triglava, ki se na različne načine trudi, da bi se vrnil na šampionska pota.

V minulih dneh se je precej lovil tudi Lanišek, ki z izjemo prvega skoka za trening v Hinzenbachu (91 m), po katerem je pri pristanku s precejšnje višine padel z glavo naprej, ni prikazal nobenega nastopa na ravni tistih, s katerimi je prej navduševal v Hakubi in Čajkovskem. Si pa mladi član SSK Mengeš vsekakor zasluži vse čestitke za skupno drugo mesto, s katerim je postal šele četrti slovenski skakalec po Robertu Kranjcu (2. leta 2009 in 3. predlani), Juriju Tepešu (2. leta 2012) in Jerneju Damjanu (2. leta 2013 in leto pozneje 1.), ki je poletno različico svetovnega pokala končal med najboljšo trojico. Zagotovo je bil najsvetlejša točka našega skakalnega tabora in pričakovati je, da mu bosta prvi zmagi med elito še dodatno razprli krila. To si obeta tudi Janus, ki vztraja, da zaradi Prevca, Jurija Tepeša in drugih, ki jim poleti nikakor ni šlo po željah, ni razlogov za preplah. »Za nas je bilo predvsem pomembno, da so fantje osvojili toliko točk v veliki nagradi FIS, da bomo lahko do konca zime v svetovnem pokalu tekmovali s šesterico, in da smo sedmega do novoletne turneje dobili prek celinskega pokala,« je pojasnil glavni trener in glede prepričljivega skupnega zmagovalca Kubackega odvrnil, da ga zanima, kako dolgo bo zdržal v takšnem slogu. Sicer pa se s tekmeci ni pretirano ukvarjal, ker je imel obilo dela že znotraj svoje eskadrilje.