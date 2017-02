Finale mnogih sploh ne zanima

ZDA – Moderni šport seveda ni več romantičen boj za slavo in čast, denar je pokvaril viteškega duha. Če je kakšen športen dogodek skomercializiran do skrajne meje, je to finalna tekma poklicne lige NFL v ameriškem nogometu. V nedeljo, v noči na ponedeljek po evropskem času, bo na sporedu že 51. tako imenovani superbowl, na stadionu NRG v Houstonu se bosta udarila New England Patriots in Atlanta Falcons ter odločila, kateri je prvak v sezoni 2016. Pa, po ameriškem športno-filmskem scenariju, glavna zgodba niti ne bo v tem, ali bodo domoljubi še petič osvojili prvenstvo National Football League ali sokoli prvič, glavna osebnost bo Tom Brady.



Zgodba je seveda hollywoodska; podajalec Nove Anglije Tom Brady je eden največjih zvezdnikov ameriškega nogometa, poročen pa je s slavno brazilsko manekenko Gisele Bündchen. Letošnja finalna tekma že kriči po tem, da bo kontroverzna; Brady je namreč osebni prijatelj novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, denimo zvezda zabavnega programa ob polčasu superbowla pa bo pevka Lady Gaga. Tekmo si bo na televizijskih zaslonih ogledalo približno 115 milijonov prebivalcev ZDA, Gaga, ki je znana po svojih odkritih političnih prepričanjih, pa je že obljubila, da bo tudi tokrat poslala sporočilo, seveda česa drugega kot kritike predsednika ZDA ne pričakujemo. Zanimivo pa je, da je Lady Gaga na zadnjem superbowlu odpela ameriško himno. Devetintridesetletni Tom Brady je sicer doslej z domoljubi osvojil vse štiri naslove prvaka, mnogo trenerjev in nekdanjih igralcev pravi, da bi s petim triumfom postal največji igralec ameriškega nogometa v zgodovini. Za eno zmago bi namreč prehitel svojega idola Joeja Montano, podajalca San Francisca, in Pittsburghovo legendo Terryja Bradshawa. »On je najboljši quarterback vseh časov. Ni treba, da osvoji še en superbowl, da bi ga obravnavali kot takšnega,« trdi nekdanji podajalec Washington Redskins Joe Theismann.

