Filip Flisar zmagal še drugič v dveh dneh

INNICHEN – Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je zmagal še na drugi tekmi svetovnega pokala v krosu v Innichenu.

Mariborčan je v izločilnih vožnjah ostal nepremagan, v finalu pa je ugnal Avstrijca Christopha Wahrstötterja, Francoza Arnauda Bovolentaja in Kanadčana Davida Duncana. Zanj je to sedma zmaga v svetovnem pokalu.

Flisar je prvih dveh vožnjah zmagal suvereno, v polfinalu je imel nekaj težav, po stiku z Bovolentajem za trenutek padel na tretje mesto, a se hitro vrnil tja, kamor je na tehnično zahtevni in ledeni progi spadal. Tudi v finalu je vodil od starta do cilja, na koncu se mu je Wahrstötter približal, toda prehitel ga ni. To je fotofiniš le potrdil.

Flisar je postal drugi smučar, ki mu je na prednovoletni turneji uspelo zmagati dvakrat, enak dosežek ima tudi Frederic Chapuis. Francoz tudi vodi v svetovnem pokalu, Flisar se je prebil na drugo mesto.

Pred tekmovalci v krosu je zdaj kar dolg odmor, naslednja tekma bo namreč 15. januarja v italijanskem Watlesu.