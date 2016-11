Faku šteje štoparica, saj ura nikoli ne laže

ÖSTERSUND – »Lep pozdrav. Že diši po začetku nove sezone svetovnega pokala! Karavana je že v Östersundu na Švedskem. Na daljavo tudi čutim vašo podporo. In končno... pravi sneeeeeg!« je na družabnih omrežjih iz osrednje Švedske sporočil najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak. In res, v nedeljo se bo začela nova biatlonska sezona, v Östersundu bosta na sporedu posamična in mešana štafeta. Tekmovalni program se bo nadaljeval v sredo, dekleta se bodo preizkusila na posamični tekmi na 15 km. Dan pozneje bodo posamično na 20 km nastopili fantje, v soboto, 3. decembra, pa bo dvojni program. Biatlonke bodo imele sprint na 7,5 km, biatlonci tistega na 10, v nedeljo pa se bo svetovni pokal v švedski pokrajini Jämtlandija sklenil z zasledovalnima tekmama na 10 km za dvobojke in na 12,5 km za dvobojce.

