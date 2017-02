Faka odnesel vrtinec bolezni

Slovenskim biatloncem in biatlonkam v letošnji sezoni ni velikokrat posijalo zimsko sonce, v četrtek pa se v avstrijskem Hochfilznu s tekmo mešanih štafet začenja svetovno prvenstvo. Prvega imena Slovenije pa tam ne bo, po dolgotrajnem zdravstvenem mučenju v letošnji sezoni, tekmoval je le na dveh preizkušnjah v Ruhpoldingu, Jakov Fak po posvetu z zdravniki in trenerjem zaradi težav s pljuči in sinusi ne bo nastopil na SP in je že tako rekoč končal sezono. Tako bodo v Avstriji na smučeh tekli in v tarče streljali Klemen Bauer, Miha Dovžan, Lenart Oblak, Rok Tršan, Teja Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje in Polona Klemenčič, slednji bosta nastopili le v štafeti. »Zdravstvene težave se kar ponavljajo in preprosto nima več smisla vztrajati v tem ritmu. Najbolj smiselno si je spočiti telo, povrniti imunski sistem, malce sem spremenil tudi prehrano, in ker je naslednja sezona olimpijska, ta šteje veliko več, je treba vanjo vstopiti zdrav in čim več vložiti v kakovosten trening. Zame se sezona zaradi vseh zdravstvenih težav tako rekoč niti ni začela. Zelo težko je sprejeti takšno odločitev, je pa po eni strani vseeno lažje, kot pa da si živčen, ker iz tedna v teden ne gre na bolje in se preprosto vrtiš v vrtincu, ki je zelo neprijeten. Zato sem za to sezono tudi končal treninge,« se je izpovedal Jakov Fak. Dorekel pa je še naslednje misli: »Dolgo, po mojem predolgo se je premišljalo o odločitvi. Veliko bolj smiselno bi bilo, če bi jo sprejel prej, a sem jo moral sam sprožiti, in zato je trajalo toliko časa. Ker imaš denimo visoka pričakovanja, je vse skupaj zelo težko, glede na to, da sem takšen tip človeka, ki se želi čim več časa bojevati, sem zato tako dolgo tudi vztrajal. Pridem pa zaradi obveznosti do sponzorjev slovenske reprezentance na svetovno prvenstvo pogledat sobotni moški sprint.«



Skrite želje



Tako je tudi jasno, da bosta glavno slovensko vlogo na biatlonskem mundialu na Tirolskem imela Teja Gregorin in Klemen Bauer. »Letošnja sezona je glede tekaškega dela bistveno boljša, zato sem imela tudi višja pričakovanja, a sem delala nepotrebne napake na strelišču. Verjamem, da sem na zadnjih pripravah v Obertilliachu odpravila te težave, vlekle so se in jih je bilo težko rešiti čez noč med samimi tekmami. Dodatnega pritiska zaradi svetovnega prvenstva si ne nalagam, v bistvu je to zame že deseto takšno tekmovanje, vem, kako je to videti. Je pa lepo, da si dobro pripravljen in v najboljši formi, da lahko tudi na takšni tekmi pokažeš, kam spadaš. V letošnji sezoni sem dokazala, da sem tekaško konkurenčna, le še mirno roko je treba imeti,« se z optimizmom polni Gregorinova, bronasta z olimpijskih iger in dvakrat srebrna na SP. Bauer pa želi v Hochfilznu seči po uvrstitvi okrog 12. mesta, ki si ga je pritekel in pristreljal v sprinterski tekmi za točke svetovnega pokala na Pokljuki. »S tem bi bil zadovoljen, nekakšen realen in pravi cilj bi bila tudi uvrstitev na tekmo s skupinskim startom zadnjega dne prvenstva, kjer lahko nastopi le trideset najboljših biatloncev. Skrite želje pa so še nekoliko bolj ambiciozne,« je naciljal Ihanec.