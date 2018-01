Fak se je oglasil. Presenečeni nad njegovim odzivom?

LJUBLJANA – Zgodilo se je, kar se pač je, in zaradi nestrpnosti nekaterih medijev ter javnosti je slovenski biatlonec Jakov Fak, eden izmed glavnih kandidatov za odličje na februarskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave. Javnost je zaradi njegove odločitve osupla, še bolj zaradi kritikov, Fak pa se po vsem skupaj spregovoril in znova dokazal, da je velik športnik in človek.

»Bližajo so moje tretje olimpijske igre, sem sproščen in se veselim. Fokusiran sem na trening in šport.;) Veliko časa sem žrtvoval za to, da bi po zdravstvenih težavah prišel nazaj na visok nivo in v svetovni vrh. Celo življenje sem podredil temu športu, ki ga imam zelo rad,« je med drugim zapisal Fak, ki nadaljuje priprave in trdo dela, da bo v vrhunski formi.

»Kot športnik si želim, da bi naredil najboljši rezultat prav na olimpijskih igrah. Slovenija je lepa, rad jo imam, ljudje so me lepo sprejeli in se bom potrudil osvojiti olimpijsko medaljo za Slovenijo,« je še dodal za konec.