Eurohokej tik pred vrati

PARIZ – Ko pripelješ hokej v Pariz, je približno tako, kot da bi rokomet gostoval v Londonu. Gre torej za gostovanje v kulturnem okolju, ki ni ravno domače z dotično igro. Na to so nas opozorili tudi soprireditelji svetovnega prvenstva elitne divizije v Parizu, ki najboljše reprezentance gostijo skupaj z nemškim Kölnom, kjer ima najhitrejša moštvena igra že dolgo polnopravno domovinsko pravico. V pariški dvorani Bercy s 14.500 sedeži v prvem tednu turnirja še nismo videli razprodanih tribun, pa čeprav tu igrajo tudi svetovni in olimpijski prvaki Kanadčani ter velesili Češka in Finska. »Za našo organizacijo, ki samostojno deluje šele od leta 2006, je to prvenstvo ogromen izziv. Pričakujemo, da si bo vse tekme v Parizu (predtekmovanje plus dve četrtfinalni tekmi) ogledalo 250.000 gledalcev. To seveda ni primerljivo s Prago ali drugimi velikimi mesti iz hokejskih držav, a se trudimo, da bi reprezentance imele kar najboljše razmere za tekmovanje,« je dejal Luc Tardif, predsednik francoske hokejske zveze. Francozi se resnično trudijo tudi v skrbi za novinarje, novinarsko središče je prijetno, prostovoljci ves čas na voljo za pomoč, varnostni ukrepi niso pretirano poostreni, navijaških incidentov na hokejskih turnirjih tako in tako nismo vajeni.



Verjetno bi lahko Mednarodna hokejska zveza (IIHF) več postorila pri promociji tega šampionata v francoski metropoli. Niti v okrožju Bercy ne vidimo enega samega znaka, da pri njih gostujejo mojstri palice in ploščka. Tako niti ne preseneča skromnejši obisk tekem. Vprašanju Slovenskih novic na to temo se je predsednik IIHF Rene Fasel elegantno izognil in to prepustil Ericu Ropertu, menedžerju domače hokejske zveze. »Če velikost Pariza primerjate s Prago, potem bi lahko pričakovali več gledalcev. Toda mi le nismo takšna hokejska država. Imamo vsega 21.000 hokejistov in 120 klubov. Za nas je velik izziv, da gostimo najboljše ekipe, da promoviramo ta šport, da pritegnemo tudi domače medije. Kot veste, so pri nas medijsko močnejši nogomet, ragbi, rokomet in košarka, če omenim le ekipne športe. Ker je naša reprezentanca premagala velesilo Finsko, smo postali zanimivejši za ljudi. Veliko delamo za promocijo hokeja, med drugim smo imeli pozimi v prvem nadstropju Eifflovega stolpa ledeno ploskev, kjer so igrali hokej, tako je bilo tudi pred mestno hišo v Parizu. Hokej je pri nas šport v razvoju.«



Medtem daleč od oči javnosti pri IIHF proučujejo možnosti za zagon evropskega prvenstva v bližnji prihodnosti. Vodja IIHF je kar malce privzdignil obrvi, ko ga je spodaj podpisani pobaral o tem. »Imamo delovne skupine, ki se ukvarjajo s tem. Ni lahko, saj imajo štiri velesile, Švedska, Finska, Češka in Rusija, redno medsebojne turnirje. Radi bi našli način, kako bi se tudi druge evropske reprezentance pomerile z njimi. Že dolgo razpravljamo o tem,« je dejal Rene Fasel. Vmešal se je Tardif, očitno eden od najaktivnejših pri tem projektu: »Zavzeto delamo za to. Ne govorim samo o Franciji, saj bi radi tudi drugje imeli tekmovalne tekme v terminih, ko se zdaj igrajo prijateljski turnirji. S predlogom o evropskem prvenstvu bi radi prišli na dan na enem od naslednjih kongresov, na letošnjem zagotovo še ne.« Fasel je poudaril, da so še vedno v veljavi pogodbe o televizijskih pravicah z omenjenimi štirimi najmočnejšimi zvezami v Evropi in da so določeni tudi gostitelji svetovnih prvenstev za prihodnja tri leta (Danska, Slovaška, Švica). »Smo na dobri poti. Evropsko prvenstvo bi lahko bilo tudi dobra priprava za svetovno prvenstvo,« je dodal Tardif. Kot kaže, gredo pri IIHF v smeri, da bi iz dosedanjih turnirjev evropskega izziva ustvarili tekmovanje, ki bi dalo evropskega prvaka. To bi bilo vsekakor privlačnejše tako za navijače kot za medije. In slovenska izbrana vrsta bi lahko spet mešala štrene velesilam.