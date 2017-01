Ema Klinec osma, zmagala Japonka

TOKIO – Japonka Yuki Ito je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v domačem Zau (89,5 in 94 m, 213,6 točke). Druga je bila Italijanka Manuela Malsiner (90,5 in 93 m, 213,3), kar je njen največji uspeh doslej, tretja pa Rusinja Irina Avakumova (88,5 in 92 m, 210,6). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na osmem mestu (85,5 in 93,5 m, 200,6).

Špela Rogelj je bila ob precej močnem sneženju deveta (86 in 89 m, 192,7), Eva Logar 15. (85 in 87 m, 179,2), Nika Križnar 16. (86 in 88,5 m, 179), Urša Bogataj pa 21. (86 in 83 m, 170,7). V finale se ni uvrstila le Maja Vtič, ki je končala na 36. mestu (76 m, 71,2).

Norvežanka Maren Lindby, vodilna po prvi seriji, je nazadovala na šesto mesto, s tretjega pa se je do svoje druge zmage v pokalu povzpela Itova. Ta je bila najboljša na prvi tekmi prejšnji teden v Sapporu, kjer se je na drugi do zmage dokopala Lindbyjeva. Malsinerjeva je obdržala drugo mesto za svoje prve stopničke v pokalu, na tretje pa se je s četrtega mesta povzpela Avakumova. V svetovnem pokalu še naprej vodi Japonka Sara Takanashi, tekmovalka z največ zmagami v zgodovini pokala. Tokrat je bila po prvi seriji šele deseta, nato pa je s 95 metri in z največjo daljavo finala pridobila pet mest. Le pol metra manj od Takanashijeve je v finalu za drugo daljavo skočila Klinčeva, ki se je tako prebila med deseterico, kar je uspelo tudi Rogljevi. Ta je bila na 11. mestu po prvi seriji najboljša Slovenka, tik za jo pa je bila Klinčeva.

Po devetih tekmah sezone od 19 ima na čelu pokala Takanashijeva 735 točk, Itova 632, Lundbyjeva na tretjem mestu 457, Klinčeva pa je kot najviše uvrščena Slovenka ostala na šestem mestu (350) in ima za sobotno drugo tekmo v Zau, ki se bo začela ob 9. uri po slovenskem času, že zagotovljen nastop kot tudi druga Slovenka Vtičeva, ki je skupno na desetem mestu.