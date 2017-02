Drevova s premalo  dinamita za kolajno

Francoska alpska smučarka Tessa Worley je nova svetovna prvakinja v veleslalomu. V slogu Ilke Štuhec v smuku je Francozinja opravila s konkurenco in se zavihtela do drugega naslova najboljše na svetu – prvič se je veselila že leta 2013. V Sankt Moritzu je srebrno odličje osvojila Američanka Mikaela Shiffrin (+0,34), bronasto pa Italijanka Sofia Goggia (+0,74), ki je po smoli v prvi polovici prvenstva le dobila tako želeno kolajno. Slovenka Ana Drev je zasedla sedmo mesto (+1,81), Tina Robnik in Ilka Štuhec pa sta odstopili na drugi progi. Worleyjeva je vodila že po prvem nastopu, Drevova pa je zaostajala za sekundo in 31 stotink. S prvo progo je Ana opravila korektno, a je žal na strmini, pisani na njeno kožo, odsmučala slabše, zato se ji napad ni izšel. Kljub temu je še vedno razmišljala o kolajni, s katero bi okronala kariero. V drugo je tvegala precej, a se ni izšlo.



Na koncu ji je v uteho dejstvo, da je dosegla svojo sploh najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Do včeraj je nastopila na sedmih, prvič zdaj že davnega leta 2003 – prav v Sankt Moritzu. »Pa saj rezultat ni slab. Zadnje dni sem precej delala, da bi prišla še višje. A ni šlo. Tokrat je precej deklet smučalo zelo dobro. Na vodilnih mestih so tiste, ki si to tudi zaslužijo, dobro formo in pripravljenost kažejo vso sezono. Če bi hotela med prve tri, bi morala odpeljati še precej boljše,« je povedala v cilju Drevova, ki je obžalovala napako na prvi progi, na kateri je zgrešila idealno linijo. »Na strmini bi morala doseči najboljši čas, pa sem imela najslabšega,« se je zavedala, kakšna priložnost ji je spolzela iz rok. »Sedmo mesto je res sedmo mesto, a hotela sem višje. V zadnjih dveh sezonah sem spoznala, kakšni so občutki, ko prideš višje. Zdaj se mi ni izšlo. Sezone pa še ni konec. Ne smučam slabo,« je pristavila po verjetno svojem zadnjem nastopu v karieri na svetovnih prvenstvih. Ženske bodo svetovno prvenstvo sicer sklenile jutri, v slalomu bosta nastopili Ana Bucik in Maruša Ferk.



Primeren teren



Danes se bodo za veleslalomske kolajne merili fantje, vendar na startu ne bo prvaka z zadnjih treh prvenstev – Američana Teda Ligetyja. Tudi zato v kategorijo glavnih kandidatov za zlato spadata Avstrijec Marcel Hirscher in Francoz Alexis Pinturault. »Zagotovo je moja želja tudi kolajna, tako kot verjetno vsakemu, ki je v prvi petnajsterici ali trideseterici. Ampak moram se osredotočiti na nastop, oddelati najboljše, kar znam, če bo to dovolj za zmago, potem super, če ne, pa gremo delat naprej,« na glas razmišlja Žan Kranjec, ki se je v tej sezoni uveljavil med veleslalomsko elito. Dvakrat je bil celo četrti. »Teren mi ustreza, čeprav so mi kakšni drugi tereni in podlage še ljubši, ampak še vedno menim, da teren oziroma podlaga ne bi smel igrati pretirane vloge. Svetovno prvenstvo je malce drugačna tekma kot svetovni pokal, načeloma res štejejo samo kolajne, v prvi vrsti bom skoncentriran na smučanje. Če bom pokazal, kar znam, pa na koncu ne bom med tremi, ampak šesti ali deseti, to ne bo konec sveta,« je še dodal Kranjec.